李在明18日举行记者会 房地产、霍尔木兹海峡等议题成焦点

纽斯频通讯社首尔9月16日电 韩国总统李在明将于18日上午10时在青瓦台迎宾馆举行记者会，将围绕主要国政议题进行问答，李在明将直接回答记者提问。

图为30日，韩国总统李在明在首尔青瓦台迎宾馆举行就任30天记者会。【图片=总统办公室提供】

据青瓦台介绍，记者会预计持续约90分钟，包括总统开场发言、记者提问及总统回答、总结发言等环节。届时将有约150名韩国及外国媒体记者参加。

这将是李在明就任以来举行的第7次记者会。记者会将分为政治·外交和政策·经济两个领域，记者可不受特定主题限制，就主要国政议题自由提问。青瓦台还计划介绍实时直播中的部分民众留言。

此次记者会受到关注之际，李在明的国政支持率近期出现下降。韩国舆论调查机构Realmeter受《能源经济新闻》委托，7日至11日对全国2515名18岁以上选民进行调查。结果显示，李在明国政施政正面评价为33.8%，较前一周下降3.6个百分点，连续9周下降；负面评价为63.3%，较前一周上升3.8个百分点，并首次升至60%以上。

韩国盖洛普于11日公布的另一项调查显示，8日至10日进行的调查中，李在明施政正面评价为38%，负面评价为51%。该调查以全国1000名18岁以上成年人为对象，采用电话调查员访谈方式进行。

围绕李在明支持率下降的原因，专家普遍提及近期内阁改组争议、房地产政策、是否向霍尔木兹海峡派兵等议题。对于相关政策及人事问题，青瓦台此前表示，部分事项仍在讨论或审议过程中。

此外，李在明此前关于修改宪法及总统任期的相关言论也受到关注。李在明9日在法国出席侨胞座谈会时曾表示，韩国宪法对总统任期有明确限制。

有声音指出，李在明上述发言是涉及任期问题的间接表态，但有关连任及修宪的具体方案目前并未确定。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社