추미애, 민주화운동 희생자 추모제 참석..."민주화는 현재진행형"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 12일 남양주 추모제에 참석했다
- 민주화 희생자들을 추모하고 유가족을 위로했다
- 경기도는 민주주의 기념사업에 도비 3억 원을 지원했다
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추 지사 "민주화란 민생 정의가 강물처럼 흐르는 것...부패 카르텔 타파 강조"
경기도, 민주화운동 기념사업에 도비 3억 지원...문화·교육사업 지속 추진
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 추미애 경기도지사가 12일 남양주시 모란공원 민주열사묘역에서 열린 '2026년 경기도 민주화운동희생자 추모제'에 참석해 민주주의를 위해 헌신한 희생자들을 추모하고 유가족을 위로했다고 밝혔다.
도에 따르면 (사)수원민주화운동계승사업회 주최·주관으로 열린 이날 추모제에는 민주화운동 희생자 유가족과 관련 단체 관계자 등 100여 명이 참석했다.
추 지사는 민주열사 영전에 분향 및 헌화를 진행한 뒤 추모사를 통해 "민주화 영령들의 힘으로 우리가 무엇을 할 것인가 생각하며 숙연한 마음을 느낀다"며 "선거를 통해 주권자인 국민의 뜻을 받드는 과정이 지속되는 만큼 민주화는 현재진행형"이라고 밝혔다.
이어 추 지사는 "추모는 결코 형식적인 제사에 그쳐서는 안 되며 우리 앞에 놓인 시대적 과제를 해결해 나가야 한다"며 "민주화란 곧 민생 정의가 강물처럼 흐르는 것"이라고 강조했다.
아울러 "대한민국의 최대 난제는 권력을 독점하고 민생의 땀과 노력을 앗아가는 부패 및 엘리트 카르텔"이라며 "기후위기와 AI 시대가 도래하는 상황에서 시대적 소임을 우선으로 챙겨야 한다"고 덧붙였다.
한편 경기도는 민주화운동의 역사와 정신을 계승하고 민주주의의 가치를 공유하고자 2026년 '경기도 민주화운동 기념사업'에 도비 3억 원을 지원하고 있다.
도는 올해 6·10민주항쟁 기념식, 민주화운동 희생자 추모제, 세계민주주의의 날 기념식 및 국제 민주 포럼 등 추모·기념행사 외에도 미래세대 민주주의 동영상 공모전, 청년-민주원로 세대이음 집담회, 민주주의 역사탐방 등 도민 참여형 문화·교육사업을 지속해서 추진해 나갈 방침이다.
1141world@newspim.com