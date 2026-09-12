충북도의회, 충청 U대회 특위 출범…"대회 준비 전반 밀착 지원"

AI 핵심 요약beta
- 충북도의회가 12일 2027 충청 U대회 지원 특위 꾸렸다
- 특위는 인프라·재정·협력체계 전반을 점검하기로 했다
- 오창근 위원장은 대회 성공 개최 지원을 다짐했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도의회가 내년 8월 열리는 2027 충청 유니버시아드대회(U대회)의 성공적 개최를 지원할 특별위원회를 꾸렸다.
경기장 등 대회의 인프라와 재정 지원은 물론 관계 기관 협력과 도민 참여까지 준비 과정 전반을 도의회 차원에서 점검한다는 취지다.
도의회는 제437회 정례회에서 충청 U대회 지원 특별위원회를 구성하고 오창근 의원을 위원장, 김기창 의원을 부위원장으로 선임했다고 12일 밝혔다. 특위에는 김성규, 김종필, 박병천, 송미애, 엄문섭, 이윤재, 허철 의원이 참여한다.
특위의 주요 역할은 대회 준비 과정에서 발생할 수 있는 행정·재정적 문제를 점검하고 충북도의 대응력을 높이는 것이다. 경기장 등 관련 인프라 확충 상황을 살피고 필요한 지원 방안을 찾는 한편, 대회 조직위원회와 지방정부 등 관계기관 간 협력체계 구축에도 힘을 보탤 예정이다.
대회에 대한 대내외 홍보와 도민 참여 확대 역시 특위가 챙길 과제다. 2027 충청 유니버시아드대회는 내년 8월 1일부터 12일까지 충청권 4개 시·도가 공동 개최한다.
오창근 위원장은 "U대회는 충북의 브랜드 가치를 높이고 지역 경제에 활력을 불어넣을 전 세계 대학생들의 축제"라며 "도의회의 역량을 총동원해 차질 없는 대회 준비와 성공적인 개최가 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com