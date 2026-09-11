【韩股收盘】 韩美股市同步走弱 KOSPI指数失守7000点

纽斯频通讯社首尔9月11日电 韩国股市11日下跌。韩国综合股价指数（KOSPI）时隔一天再度失守7000点，创业板指数（KOSDAQ）跌幅接近2%。分析认为，隔夜美国股市走弱、国际油价大幅上涨以及对美国加息的担忧，令投资者风险偏好受到抑制。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所11日数据显示，KOSPI指数当天收于6909.91点，较前一交易日下跌124.01点，跌幅1.76%。个人投资者净买入2.4176万亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出2.4359万亿韩元和1.6476万亿韩元。

KOSPI市值较大的股票多数下跌。三星电子下跌3.53%，SK海力士下跌2.21%，三星电子优先股下跌4.78%，SK Square下跌4.05%，LG新能源下跌1.37%，现代汽车下跌1.67%，三星生物制剂下跌0.56%，三星生命下跌0.65%。三星电机收盘持平，KB金融上涨2.60%。

KOSDAQ指数当天收于820.64点，较前一交易日下跌16.28点，跌幅1.95%。个人投资者净买入5693亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出3572亿韩元和2266亿韩元。

分析认为，美国货币政策动向成为当天韩国股市的主要利空因素之一。美国生产者价格数据公布后，市场对美国联邦储备系统加息可能性的担忧升温，美国国债收益率随之上升。此外，国际油价突破每桶100美元，进一步加大了市场对通胀和利率的担忧。

首尔外汇市场方面，美元兑韩元汇率当天收于1345.9韩元，较前一交易日上涨6.7韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社