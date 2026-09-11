부산 강서구, 국회부산도서관과 상호 협력 협약…지식·문화 인프라 통합

AI 핵심 요약beta
- 부산 강서구가 10일 국회부산도서관과 협약했다.
- 지식·문화 인프라 연계로 주민 복리 증진에 나섰다.
- 주차장 공유와 홍보 협력으로 편의도 높이기로 했다.
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주차장 공유 문화시설 접근성 개선
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 강서구가 국회부산도서관과 손잡고 지식·문화 서비스부터 주차장 공유까지 아우르는 생활 밀착형 협력을 시작했다.
강서구는 전날 구청장실에서 국회부산도서관과 지역 지식·문화 인프라 연계 및 주민 복리 증진을 위한 상호 협력 협약을 체결했다고 11일 밝혔다.
양 기관은 협약을 통해 주민의 지식·문화 향유 기회를 넓히는 공동 사업을 기획·추진하고 지역사회 평생교육과 독서문화 진흥에 힘을 모으기로 했다. 지식정보 자원을 상호 공유해 공공 서비스 질을 높이고 지역 주요 문화·관광 행사와 축제에 대한 홍보와 협력을 연계해 나가기로 했다.
주민이 체감할 수 있는 편의 증진 방안도 포함됐다. 국회부산도서관과 낙동아트센터 방문객의 주차 편의를 위해 양 기관 주차장을 상호 공유하고 주차 관리에도 협력하기로 한 것이다. 구는 이를 통해 인근 문화시설 접근성과 이용 편의가 개선될 것으로 내다봤다.
행정적·재정적 지원에 대한 노력도 병행된다. 양 기관은 주민 편의를 높이기 위한 공공 인프라 활용과 관련 사업 추진에 필요한 지원 방안을 함께 모색할 예정이다.
박상준 강서구청장은 "국가 최고 수준의 지식정보 자원을 보유한 국회도서관과의 협약은 강서구민의 지식·문화 향유 기회를 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라며 "주차장 상호 공유와 같은 실질적 인프라 연계를 시작으로 양 기관 자원을 유기적으로 결합해 구민 삶의 질을 높이고 지속 가능한 지역 지식·문화 생태계를 만들어 가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com