창원시, 교육지원청과 교육 현안 논의…창원형 교육혁신 모델 구축 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 4일 창원교육지원청과 교육 현안을 논의했다.
- 창원형 교육혁신 모델과 폐교 활용 방안을 공유했다.
- 시와 교육지원청은 교육경비 지원 등 협력을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 지역 교육 현안을 두고 교육지원청과 머리를 맞댔다.
창원시는 4일 시청 접견실에서 지역의 교육 현안 논의를 위해 이일만 창원교육지원청 교육장을 만나 소통의 시간을 가졌다고 밝혔다.
이번 만남은 지역 교육 발전을 위한 주요 현안을 공유하고 시와 교육지원청 간 협력체계를 강화하기 위해 창원교육지원청의 요청으로 마련됐다.
두 사람은 지역의 특성과 교육수요를 반영한 ▲창원형 교육혁신 모델 구축▲폐교의 지역사회 활용 방안▲교육경비 지원 등 창원교육 발전을 위한 다양한 현안에 대해 의견을 나눴다.
창원교육지원청은 지역이 주도하는 창원형 교육혁신 모델 구축을 위해 지자체와 교육기관 간 긴밀한 협력이 필요하다는 의견을 전달했으며 학령인구 감소로 발생하는 폐교를 지역사회와 함께 활용할 수 있는 공간으로 조성하기 위한 협력도 요청했다.
강기윤 시장은 "교육의 현장에서 묵묵히 소임을 다해주고 계신 교육장님과 교육 가족 여러분께 깊이 감사드린다"며 "창원의 교육여건과 특성에 맞는 창원형 교육정책과 모델을 발굴하는 것이 중요하다"고 말했다.
news2349@newspim.com