경기도, 5개 시·군과 여름철 물놀이 안전관리 지속 추진

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 4일 5개 시군과 물놀이 안전대책 회의를 열었다.
- 13일까지 관리공백 없이 안전관리와 현장예찰을 이어가기로 했다.
- 비관리지역 순찰·계도와 안전점검도 강화하기로 했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 4일 안전관리실장 주재로 남양주시, 포천시, 양평군, 가평군, 연천군 등 5개 시·군과 물놀이 안전관리 도·시군 합동회의를 열고 물놀이 안전관리 대책기간이 종료되는 오는 13일까지 관리 공백 없이 안전관리를 추진하기로 했다고 밝혔다.
경기도에 따르면 여름철 성수기가 지난 이후에도 하천과 계곡을 찾는 이용객이 꾸준히 발생하고 있는 만큼 대책기간 종료 시점까지 물놀이 관리지역과 위험구역을 중심으로 안전관리 인력을 배치하고 현장 예찰을 지속할 방침이다.
또 시·군별 이용객 현황과 현장 여건을 고려해 하천·계곡 등 물놀이 장소에 대한 순찰과 안전관리를 이어가기로 했다고 전했다. 이날 회의에서는 도와 5개 시·군의 물놀이 안전관리 추진상황을 공유한 뒤 각 시·군이 9월 물놀이 안전관리 대책을 발표했다.
이어 ▲비상근무 및 상황관리체계 유지▲9월 안전관리 인력 배치·운영▲관리지역·위험구역 현장 순찰 및 점검 ▲이용객 대상 안전수칙 홍보·계도 등 대책기간 종료 시까지의 구체적인 안전관리 방안을 논의했다.
경기도는 관리지역뿐 아니라 이용객이 지속적으로 찾는 비관리지역에 대해서도 순찰을 강화하고 위험행위 계도와 안전수칙 안내 등 현장 여건에 맞는 사고예방 조치를 적극 추진해 달라고 시·군에 당부했다.
아울러 안전시설과 인명구조장비의 관리상태를 지속적으로 점검하고 현장 안전관리요원 교육과 현장 점검을 주 1회 이상 실시해 대응체계를 유지할 계획이다.
김규식 경기도 안전관리실장은 "성수기가 지났지만 낮 기온이 높은 날에는 하천과 계곡을 찾는 이용객이 계속될 수 있어 안전관리에 소홀함이 없어야 한다"며 "도와 시·군이 긴밀히 협력해 현장을 꼼꼼히 살피고 안전사고 예방과 인명피해 최소화에 만전을 기해 달라"고 말했다.
asj7376@newspim.com