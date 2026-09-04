삼성전자, IFA 혁신상 4개…'AI 무풍콤보' 2관왕

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 4일 IFA 2026서 혁신상 4개를 받았다
- 비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이가 2관왕에 올랐다
- 삼성은 AI로 공간·에너지 효율 높인 가전을 내세웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사용자 움직임 맞춰 냉방하고 식재료 알아서 관리…AI 가전 경쟁력 인정
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2026에서 인공지능(AI)을 기반으로 디자인과 공간·에너지 효율을 높인 가전으로 혁신상 4개를 받았다. 특히 사용자의 위치와 움직임에 따라 바람을 조절하는 '비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이' 에어컨은 디자인과 가전 두 부문에서 동시에 수상하며 2관왕에 올랐다.
삼성전자는 오는 8일까지 독일 베를린에서 열리는 IFA 2026에서 디자인 부문 최고 혁신상 1개와 혁신상 1개, 가전 부문 혁신상 2개를 수상했다고 4일 밝혔다. IFA 혁신상은 주최 측인 IFA Berlin이 지난해 신설한 글로벌 시상 프로그램이다.
가장 높은 평가를 받은 제품은 비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이다. 디자인 부문 최고 혁신상과 가전 부문 혁신상을 동시에 받았다. 제품 전면을 평면으로 단순화하고 무풍 냉방에 필요한 초정밀 마이크로홀을 하단에 배치해 에어컨을 공간과 어우러지는 인테리어 요소로 구현한 것이 특징이다.
AI를 활용해 냉방 방식도 개인화했다. 'AI 모션바람'은 모션 레이더 센서로 사용자의 위치와 움직임을 감지해 7가지 맞춤형 기류를 제공한다. 갤럭시 워치와 연동하는 '웨어러블 굿슬립'은 실제 수면 패턴에 맞춰 냉방을 조절한다. 디자인뿐 아니라 사용자의 행동과 상황을 파악해 스스로 작동하는 AI 가전의 방향성을 보여준 셈이다.
'비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고는 디자인 부문 혁신상을 받았다. 32형 대형 화면에 보이스 ID와 나우 브리프를 적용해 사용자별 일정과 사진, 건강 정보 등을 제공한다. 내부 식재료를 인식하는 'AI 비전'에는 구글 제미나이를 결합해 인식 범위를 넓혔으며, 보관 중인 식재료에 맞춰 요리법도 추천한다.
가전 부문에서는 '비스포크 AI 하이브리드 4도어 키친핏 맥스' 냉장고도 혁신상을 받았다. 도어 좌우에 각각 4㎜의 공간만 있어도 문을 완전히 열 수 있도록 설계해 유럽 주거환경에서 중요한 공간 활용성을 높였다. 평소에는 컴프레서로 냉각하고 냉각 부하가 커질 때 펠티어 반도체 소자를 함께 사용하는 'AI 하이브리드 쿨링'으로 냉각 성능과 에너지 효율도 높였다.
삼성전자는 이번 IFA에서 AI를 단순한 부가기능이 아니라 사용자의 행동과 생활환경을 이해해 제품 작동 방식 자체를 바꾸는 기술로 내세우고 있다. 베를린 훔볼트 카레에 마련한 단독 전시관에서도 '당신의 AI 일상 동반자'를 주제로 TV와 가전, 모바일을 연결한 인간 중심의 'AI 리빙' 전략을 선보이고 있다.
mkyo@newspim.com