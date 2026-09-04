금동현, 中 최대 마케팅 그룹 CUE와 손잡았다…중화권 시장 본격 공략

AI 핵심 요약beta
- 금동현이 최근 중국 CUE와 매니지먼트 계약했다
- CUE는 광고·콘텐츠·공연 등 현지 활동을 지원한다
- 금동현은 중국 팬덤 바탕으로 글로벌 배우 도약을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 금동현이 중국 최대 마케팅 그룹 CUE(씨유이)와 손잡고 중화권 시장 공략에 본격적으로 나선다.
최근 금동현은 중국 디지털 마케팅 및 콘텐츠 분야의 글로벌 기업 CUE와 함께 현지 매니지먼트 종합권 계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 CUE는 금동현의 중화권 매니지먼트는 물론 광고, 콘텐츠, 브랜드 협업, 공연 등 다양한 현지 사업을 아우르며 전방위적인 활동을 지원할 예정이다.
앞서 지난 2019년 Mnet '프로듀스X101'을 통해 중국을 비롯한 글로벌 팬들에게 이름을 알린 뒤에도 꾸준히 국내외 팬들과 소통해온 금동현은 최근 중국 주요 4개 도시에서 단독 팬미팅을 개최하며 탄탄한 현지 팬덤과 인기를 다시 한번 입증했고, 이 같은 관심이 이번 CUE와의 계약으로 이어졌다.
특히 아이돌을 넘어 배우로 활동 영역을 확장하고 있는 금동현은 국내외에서 배우로서의 입지를 다지는 동시에 중국 시장에서도 자신만의 경쟁력을 구축하며 글로벌 배우로 도약해 나가겠다는 계획이다.
매니지먼트 런은 "금동현을 향한 국내외 팬들의 오랜 관심과 사랑이 이번 계약으로 이어지게 됐다"며 "CUE의 현지 네트워크와 전문적인 마케팅 역량을 바탕으로 금동현이 중국 현지에서 다양한 활동을 펼칠 수 있도록 적극적인 협업을 이어 나갈 것"이라고 밝혔다.
한편, 금동현은 차기작 검토와 동시에 국내외 팬들과의 만남 및 다양한 콘텐츠를 통해 글로벌 활동을 이어 나갈 예정이다.
moonddo00@newspim.com