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양충모 남원시장, 전임 시장 대형사업들 대폭 '수술대'

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AI 핵심 요약

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  • 남원시가 3일 전임 시정 대형사업을 재검토했다.
  • 드론·곤충·도자·함파우 사업의 타당성을 따졌다.
  • 시의회는 막대한 예산 투입 책임을 따져야 한다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시장 바뀔때마다 '전임자 지우기' 되풀이...효율화 명분이 결국 예산낭비 '우려'
드론홍보관 350억·곤충산업 거점단지 200억·도자전시관 170억 등 '재검토'
함파우 아트밸리 2000억대까지 타당성 재검증...사업추진 책임자 '나몰라라'

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 미래산업과 관광 활성화를 내세워 추진했던 수백억~수천억원 규모 사업들이 민선 9기 출범 직후 잇따라 재검토 대상에 오르면서 대형 사업 추진 과정에 대한 책임론이 다시 불거지고 있다.

3일 남원시에 따르면 시는 전임 시정의 사업을 무조건 이어가기보다 경제성과 실효성을 따져야 한다는 입장이다. 하지만 이미 투입된 예산과 향후 발생할 매몰비용까지 따져보면 사업 추진 과정 자체에 대한 검증이 필요하다는 지적이다.

양충모 시장은 취임 직후 전임 최경식 시장이 역점적으로 추진했던 드론 선도도시 조성사업을 비롯해 곤충산업 거점단지, 도자전시관, 함파우 아트밸리 등의 사업에 대해 재검토 입장을 밝혔다.

남원시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.09.03 gojongwin@newspim.com

대표적인 사업이 드론산업이다. 민선 8기 남원시는 드론산업을 미래 먹거리로 내세우며 세계드론제전과 드론 실증도시, 드론 상용화 등을 추진했다.

이 가운데 세계드론제전에는 연간 최대 40억원가량의 예산이 투입됐고 350억원 규모의 드론홍보관과 100억원대 드론 레저스포츠 스타디움 건설도 추진됐다.

그러나 민선 9기 들어 양 시장은 다른 도시와의 경쟁력과 지역경제 연계성을 이유로 드론산업을 계속 추진할 필요성에 의문을 제기했다.

곤충산업 거점단지도 재검토 대상이다. 남원시는 사매일반산업단지에 200억원을 투입해 곤충 생산·가공·유통 생태계를 구축한다는 계획을 세웠다.

민선 8기 시정은 이를 드론·바이오 등과 함께 미래 신성장산업으로 제시했지만 민선 9기는 지역 농가와의 연계성과 기업 특혜 가능성 등을 따져 사업 조정 가능성을 검토하고 있다.

도자전시관 역시 사업비 170억원 규모로 추진돼 왔다. 남원시는 2025년 말 정부 예산을 통해 실시설계 용역비 5억원을 확보했다고 밝히면서 함파우 아트밸리 안에 전시·교육·체험 기능을 갖춘 공간을 조성하겠다는 계획을 제시했다.

함파우 아트밸리 사업은 규모가 더 크다. 남원시는 민선 8기부터 함파우 일대를 문화예술 테마 공간으로 조성하고 관련 시설을 집적화하는 사업을 추진해왔다.

함파우 아트밸리를 중심으로 정원과 미술관, 미술 에듀센터, 달빛정원, 옻칠·목공예·도자 관련 시설 등을 연계하는 구상이 제시됐다.

문제는 민선 9기 출범과 함께 같은 사업들이 다시 타당성 검토 대상이 됐다는 점이다. 사업을 추진할 당시에는 미래 성장동력으로 홍보했지만 정권이 바뀌자 사업성이 부족하다는 평가가 나오는 셈이다.

남원시는 민선 8기 동안 각종 공모사업과 국비 확보 성과를 강조했다. 시는 2022년부터 2024년까지 총 239건의 공모사업에 선정돼 6050억원을 확보했다며 이를 미래 성장동력으로 평가했다. 

때문에 이미 추진됐다는 이유로 계속 끌고 가서도 안되지만, 전임 시장의 사업을 무조건 폐기하는 것도 신중해야 한다는 여론이다. 

사업별로 지금까지 투입된 돈과 앞으로 필요한 예산, 예상 수익과 운영비, 시민 편익을 공개하고 객관적인 기준에 따라 존폐 여부를 결정해야 마땅하다.

남원시의회 A의원은 "지난 4년 동안 수백억, 수천억원을 투입해 추진한 사업들이 왜 이제 와서 다시 검증대에 올랐냐"며 "그 과정에서 잘못된 판단이 있었다면 누가 책임질 것인지, 사업을 중단한다면 이미 투입된 혈세를 어떻게 할 것인지 시민들에게 설명해야 한다"고 꼬집었다.

gojongwin@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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