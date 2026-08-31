고우석 원하는 MLB 구단 없었다...미네소타 트리플A로 이관

AI 핵심 요약beta
- 고우석이 31일 미네소타 웨이버를 통과해 세인트폴로 이관됐다.
- 미네소타는 40인 로스터 정리를 위해 고우석을 DFA 처리했다.
- 고우석은 MLB 4경기 부진 뒤 트리플A에서도 흔들렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 도전을 이어가는 고우석이 타 구단의 선택을 받지 못하고 미네소타 트윈스 산하 마이너리그로 완전히 이관됐다.
미네소타 구단은 31일(한국시간) 고우석이 웨이버 절차를 통과해 산하 트리플A 팀인 세인트폴 세인츠로 계약이 이관됐다고 발표했다.
앞서 미네소타는 지난 29일 외야수 워커 젱킨스를 40인 로스터에 올리기 위해 고우석을 양도지명(DFA) 처리했다. 이후 웨이버 공시 기간 동안 미네소타를 제외한 MLB 29개 구단 중 고우석을 클레임(지명 영입)한 팀은 단 한 곳도 없었다.
고우석은 미네소타의 40인 로스터에서 제외됐지만 방출 대신 세인트폴 소속 마이너리거로 남아 도전을 이어가게 됐다.
고우석은 지난달 디트로이트 타이거스에서 미네소타로 트레이드된 후 빅리그 무대를 밟았다. 하지만 메이저리그 4경기에서 1홀드 평균자책점 9.00으로 부진해 트리플A로 내려갔다.
트리플A 세인트폴에서도 반전은 없었다. 8경기에 등판해 2승 1패 평균자책점 12.54로 크게 흔들렸다. 지난 7월 25일에는 이물질 발견 건으로 8경기 출전 정지 징계를 받기도 했다. 특히 9.1이닝 동안 11개의 볼넷을 내주는 등 심각한 제구 난조를 보인 것이 발목을 잡았다.
psoq1337@newspim.com