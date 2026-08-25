펄어비스 '붉은사막', 게임스컴 어워드 2개 부문 후보 노미네이트

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스 붉은사막이 25일 게임스컴 어워드 2개 부문 후보에 올랐다.
- 게임스컴 어워드는 28일 최종 수상작을 발표할 예정이다.
- 펄어비스는 26일부터 삼성전자와 게임스컴에 참가한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스의 오픈월드 액션 어드벤처 게임 '붉은사막'이 '2026 게임스컴 어워드'에서 '에픽'과 '최고의 PC 게임' 2개 부문에 후보작으로 선정됐다.
게임스컴 어워드는 글로벌 최대 게임쇼인 게임스컴에서 출품한 게임 중 최고의 타이틀을 선발하는 시상식이다. 전문가 심사 위원단이 부문별 후보작을 1차 선정한 후 최종 수상작은 심사 위원단과 관람객, 시청자 투표를 통해 28일 발표된다. 관람객과 시청자 투표는 26일 오후 4시(한국 시간)부터 시작한다.
'에픽' 부문은 장대한 내러티브와 강렬한 게임플레이로 인상을 준 게임을 선정하고 '최고의 PC 게임'은 PC 플랫폼에서 뛰어난 완성도와 게임 경험을 제공한 작품을 대상으로 한다.
붉은사막은 올해 미국 비디오게임 판매 순위에서 누적 판매량 2위를 기록했으며 신규 지식재산권(IP) 중 스팀 매출 1위를 차지했다. 스팀에서는 영어, 독일어, 스페인어, 프랑스어 등 13개 언어 사용자 평가에서 '매우 긍정적'을 유지하고 있다.
펄어비스는 26일부터 30일(현지 시간)까지 삼성전자와 함께 게임스컴에 참가한다. 전시 부스에서는 삼성전자의 6K 게이밍 모니터 '오디세이 G8' 등으로 구성된 PC에서 붉은사막의 오픈월드를 체험할 수 있다.
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