렛츠런파크 부산경남, 결승선 순간 담는 '마생샷' 공모전

AI 핵심 요약beta
- 렛츠런파크 부산경남이 19일 말 사진 공모전을 알렸다.
- 다음달 11일 강서구청장배 대상경주 현장서 찍는다.
- 접수는 9월 2일까지이며 수상자에 혜택을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대상 수상자 기념품·특별한 경험 제공
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 결승선을 가르는 말의 숨소리, 관중의 환호, 셔터가 떨어지는 단 한 순간. 그 찰나를 당신의 카메라에 담아 '인생샷'이 아니라 '마생샷'으로 남겨 볼 기회가 열린다.
한국마사회 렛츠런파크 부산경남은 다음달 11일 제3회 강서구청장배 대상경주를 맞아 말 사진 공모전 '마(馬)생샷을 잡아라'를 진행한다고 19일 밝혔다. 공모전은 대상경주 당일 현장에서 촬영한 사진을 출품하는 방식으로 운영한다.
참가자 모집은 다음달 2일까지 진행한다. 평소 사진 촬영이나 말에 관심이 있다면 누구나 개인 카메라나 스마트폰을 활용해 신청할 수 있다. 사전 모집을 통해 이름을 올린 참가자만 대상경주 당일 촬영에 나설 수 있다.
경마장 안에는 촬영자를 위한 별도 동선이 마련된다. 렛츠런파크 부산경남은 대상경주의 긴장감과 속도를 가까이 담고 싶은 참가자를 위해 '근접 촬영 구역'을 운영한다.
근접 촬영을 희망한 지원자 가운데 추첨으로 선정된 10명에게는 결승선 인근 지정 구역에서 경주마의 질주를 촬영할 수 있는 기회를 제공한다. 일반 참가자는 시상대 인근 촬영 구역에서 자유롭게 장면을 담게 된다.
출품은 1인 1점으로 제한한다. 촬영 위치에 따른 가감점은 두지 않는다. 심사는 주제 적합성, 완성도, 역동성 등 세 가지 기준으로 진행한다. 렛츠런파크 부산경남은 대상 2점과 특별상 등을 선정할 예정이다.
수상자에게는 사진 공모전의 경험을 이어갈 다양한 혜택을 제공한다. 대상 수상자 2명에게는 본인의 수상 사진으로 제작한 액자와 당일 우승 기수의 친필 사인이 주어진다. 대상과 특별상을 포함한 모든 수상자에게는 렛츠런투어 참여 기회와 기념품도 제공한다.
렛츠런파크 부산경남 관계자는 "전문 장비나 경마 촬영 경험이 없어도 참여할 수 있는 행사"라며 "경주 현장의 생동감을 각자의 시선으로 담아 특별한 추억을 남길 수 있는 기회이다"라고 설명했다.
공모전 참가 신청은 8월 19일부터 9월 2일까지 네이버 폼을 통해 받는다.
news2349@newspim.com