韩进口汽车市场加速电动化 特斯拉比亚迪重塑竞争格局

纽斯频通讯社首尔8月19日电 韩国进口汽车协会（KAIDA）19日公布的数据显示，今年前7个月韩国进口乘用车市场继续保持增长，纯电动汽车成为市场增长主要动力。特斯拉继续稳居进口车销量首位，中国新能源汽车企业比亚迪（BYD）快速崛起，韩国进口车市场竞争格局正由传统豪华品牌主导逐步转向电动车竞争。

特斯拉商标。【图片=纽斯频通讯社、彭博社】

数据显示，今年1月至7月，韩国进口乘用车新注册量为21.5008万辆，同比增长30.1%。其中，特斯拉注册6.6376万辆，占市场总量的30.9%，意味着韩国每10辆新注册进口车中约有3辆来自特斯拉。

同期，宝马注册4.5683万辆，位居第二；奔驰注册3.3735万辆，排名第三。特斯拉累计销量领先宝马2.0693万辆。宝马销量保持小幅增长，而奔驰销量则较去年同期有所下降。

业内认为，特斯拉持续保持领先与产品竞争力提升、价格优势、充电基础设施完善以及软件服务能力等因素密切相关。

与此同时，中国新能源汽车企业比亚迪市场份额持续扩大。今年前7个月，比亚迪累计注册1.4521万辆，同比增长820%，位列韩国进口车品牌第四，销量超过雷克萨斯、沃尔沃和奥迪等品牌。7月份，比亚迪注册2846辆，继续保持进口车品牌第四位。

业内分析认为，特斯拉主要依靠Model Y带动销量增长，而比亚迪则通过海豚、海狮7等不同级别电动车产品，进一步丰富消费者选择，持续扩大市场影响力。

数据显示，今年7月韩国进口车市场中，纯电动车占49.8%，首次超过混合动力汽车41.5%；汽油车占8.1%，柴油车仅占0.6%，显示韩国进口车市场正加快向新能源汽车转型。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社