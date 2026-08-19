여주시, '3톤 미만 지게차 자격증 취득 과정' 운영 

AI 핵심 요약beta
- 여주시는 19일 미취업자 대상 지게차 교육을 운영한다고 밝혔다.
- 교육은 9월 7일부터 10일까지 4일간 진행한다.
- 15명을 선착순 모집하며 9월 3일까지 접수한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 여주시는 미취업자의 취업 역량 강화와 취업 기회 확대를 위해 '3톤 미만 지게차 자격증 취득 과정'을 운영한다고 19일 밝혔다.
이번 교육은 지게차 운전 분야의 취업을 희망하는 시민들에게 관련 교육과 실습 기회를 제공해 자격 취득을 지원한다.
교육은 오는 9월 7일부터 10일까지 4일간 여주시에 거주하는 18세부터 59세 이하 미취업자로 자동차 운전면허 1종 보통 이상 소지자를 대상으로 진행한다
모집인원은 15명이며 오는 9월 3일까지 선착순으로 모집하는데 여주일자리센터를 방문하거나 이메일로 접수하면 된다.
모집 기간 내 인원이 충족되지 않을 경우 60세 이상 미취업자까지 대상을 확대해 추가 모집할 예정이다.
시 관계자는 "지게차는 물류제조건설 현장 등에서 활용도가 높은 장비인 만큼 관련 자격을 갖추면 구직 활동의 선택지를 넓히는 데 도움이 될 수 있다"며 "이번 교육이 자격 취득에 그치지 않고 실제 현장에 진출할 수 있는 발판이 되도록 내실 있게 운영하겠다"고 말했다.
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