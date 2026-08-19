성남시, 제2회 인공지능 경진대회 개최…내달 18일까지 신청

AI 핵심 요약beta
- 성남시가 19일 카이스트와 AI 경진대회를 개최한다고 밝혔다.
- 전국 고교생과 성인 팀이 지역사회 문제 해결안을 제안한다.
- 총 16팀을 시상하며 신청은 9월 18일까지다.
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 카이스트(KAIST)와 함께 '제2회 성남×카이스트 인공지능(AI) 경진대회'를 개최한다고 19일 밝혔다.
경진대회 참가 대상은 전국 고등학생으로 구성된 학생부와 만 18세 이상 성인으로 구성된 일반부로 1~4명이 팀을 이뤄 참여할 수 있다.
시민생활 편의, 사회적 약자 지원, 청소년·정신건강, 도시문화·브랜딩 등 지역사회가 직면한 다양한 문제를 주제로 인공지능(AI)을 활용한 해결 방안을 기획·제안하거나 실제 기술로 구현하면 된다.
예선 서면평가에서는 지역사회 문제에 대한 이해와 문제 정의의 적절성, 성남시 및 지역 특성 반영도, 기술 구현계획, 인공지능(AI) 활용의 적절성 등을 종합적으로 평가한다.
본선 현장 발표·시연에서는 공공가치 적합성, 실제 적용 가능성, 인공지능(AI) 기술에 대한 이해도와 구현력 등을 심사해 총 16개 팀을 선정·시상한다.
시상은 일반부 대상은 성남시장상과 상금 250만원, 최우수상 150만원, 우수상 50만원의 상금이 주어지고 학생부는 대상과 최우수상에 카이스트 총장상, 우수상과 장려상에 성남시장상이 수여된다.
참가 신청은 오는 9월 18일까지 성남시청 홈페이지에 게시된 신청서 등을 작성해 제출하면 된다.
성남시 관계자는 "이번 대회가 참가자들의 참신한 아이디어와 인공지능(AI) 기술을 지역사회 문제 해결에 접목하는 계기가 되길 기대한다"며 "카이스트와의 협력을 통해 미래 인공지능(AI) 인재를 발굴하고 성남을 대표하는 인공지능(AI) 경진대회로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
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