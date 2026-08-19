서울시 '을지연습 시민참여 안보체험전' 개최...현대전 위협 체험

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 오는 20일 오전 10시부터 오후 5시까지 서울시청 본관 1층 로비와 서울갤러리에서 '을지연습 시민참여 안보체험전'을 개최한다고 19일 밝혔다.
이번 체험전은 기관 중심으로 진행되던 을지연습에 시민 참여를 확대하고, AI·로봇·드론 등 첨단기술이 활용되는 현대전과 도심 속 안보 위협에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다. 수도방위사령부, 정보사령부, 국군화생방방호사령부, 서울소방재난본부, 드론 관련 방산업체 등이 참여한다.
서울갤러리에는 화생방 정찰 로봇과 원거리 감시·오염 분석·폭발물 처리 장비, 개인 특수방호 장비 등이 전시된다. 방독면 착용을 비롯해 VR 교전장비와 드론 시뮬레이터 등도 직접 체험할 수 있다.
생존기술 교육도 진행된다. 시민들은 생존배낭 구성 방법과 주변 대피소 찾기, 심폐소생술, 비상시 행동요령 등을 배울 수 있다.
서울시청 본관 1층에는 드론 전시·체험 공간이 마련된다. 정찰·FPV·광섬유·군집·AI 드론을 비롯해 드론을 탐지·추적하는 레이더와 재머 등 대드론 장비가 전시된다. 시민들이 직접 드론을 조립하고 사격을 체험하는 프로그램도 운영된다.
김명오 서울시 비상기획관은 "드론·AI·로봇 등 새로운 위협을 시민들이 이해하고 방독면 착용, 대피소 찾기, 심폐소생술 등을 몸으로 익힐 수 있도록 마련했다"며 "일상에서 준비되고 위기에서 강한 서울을 시민과 함께 만들어가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com