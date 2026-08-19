朝鲜谴责韩美联合军演 称将加强自卫应对

纽斯频通讯社首尔8月19日电 朝鲜19日就韩美正在举行的"乙支自由护盾"联合军事演习发表声明，谴责韩美联合军演加剧地区紧张局势，并表示将以"更加明确的行动"行使自卫权，应对其所称的军事威胁。

资料图。【图片=韩国陆军提供】

据朝鲜官媒朝中社19日报道，朝鲜当天发表评论称，自17日起举行的韩美"乙支自由护盾"联合军演是对朝鲜和地区安全"最直接、最公开的威胁"，并称韩美及其盟友在朝鲜半岛及周边地区举行的联合军事演习"不会达到其预期目的"。

朝中社称，尽管美国总统特朗普曾指示对本次韩美联合军演部分内容进行缩减或取消，但演习仍集结驻韩美军、韩国军队、美国增援部队以及联合国军司令部成员国武装力量，在陆地、海上、空中、太空、网络和心理信息等多个领域开展持续10天以上的联合演练。

评论称，韩美将演习描述为"年度例行"和"防御性质"，无法改变其"侵略性和挑衅性"的本质。

朝中社认为，当前局势表明，朝鲜有必要继续加强维护国家安全的能力，在有关方面放弃以武力压制朝鲜、停止破坏朝鲜半岛及东北亚和亚太地区力量平衡之前，朝鲜"消除敌对势力军事威胁的自卫权利将以更加明确的行动体现出来"。

朝中社最后称，面对不断升级的军事威胁，朝鲜将以"新的力量"加以应对，并警告称，任何危害朝鲜主权和安全的行为都将面临报复性打击。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社