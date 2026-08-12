대한체육회, 모델 겸 방송인 송해나 홍보대사 위촉

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 12일 송해나를 홍보대사로 위촉했다.
- 송해나는 생활체육 활성화와 스포츠 홍보에 나선다.
- 유승민 회장은 친근한 스포츠 알림을 기대했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회가 모델 겸 방송인 송해나를 홍보대사로 위촉했다.
대한체육회는 "12일 모델 겸 방송인 송해나를 홍보대사로 위촉했다. 위촉식은 이날 오후 3시 서울 올림픽회관 13층 대한체육회 대회의실에서 진행됐다"고 이날 밝혔다.
대한체육회 홍보대사는 스포츠 선진화 및 생활체육 활성화를 위한 홍보 활동, 대한체육회 공식 SNS(유튜브, 인스타그램, 블로그, 틱톡 등)를 활용한 스포츠 홍보, 대한체육회 주요 행사와 운영사업 참여 및 재능기부, 지역 및 회원종목단체 초청 강의 등을 통한 스포츠 참여 분위기 조성 을 포함해 다양한 활동을 하고 있다.
이날 홍보대사로 위촉된 송해나는 밝고 건강한 이미지를 바탕으로 스포츠의 즐거움과 생활체육의 가치와 2026 아이치나고야 아시안게임에 대한 국민적 관심과 응원 분위기를 높이는 다양한 홍보활동을 펼칠 예정이다. 또한 대한체육회 공식 SNS 콘텐츠와 주요 행사 등에 참여하며 스포츠에 대한 국민들의 관심과 참여를 높이는 데 힘을 보탤 예정이다.
대한체육회 유승민 회장은 "모델이자 방송인으로서 활발하게 활동하며 많은 국민들에게 따뜻하고 긍정적인 메시지를 전달하고 있는 송해나를 대한체육회 홍보대사로 모시게 되어 뜻깊게 생각한다. 송해나 홍보대사가 국민들에게 스포츠를 더욱 친근하게 알리고, 대한민국 스포츠 발전을 위해 많은 활동을 해주시기를 기대한다"고 전했다.
이어 송해나는 "대한체육회 홍보대사로 함께할 수 있게 되어 영광이며, 국민들이 스포츠를 더욱 가깝고 즐겁게 느낄 수 있도록 열심히 활동하겠다"고 소감을 밝혔다.
willowdy@newspim.com