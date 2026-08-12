[프로농구] 용인 삼성생명, 고교생 성장기회 제공 '2026 드림스 컴 트루' 캠프 진행

AI 핵심 요약beta
- 용인 삼성생명이 16일 고교선수 성장캠프를 연다.
- 삼성트레이닝센터와 에버랜드서 3일간 진행한다.
- 블루밍스가 합동훈련·멘토링으로 교류한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=용인 삼성생명이 고교선수들의 성장을 위한 기회를 마련했다.
삼성생명은 "오는 16일부터 18일까지 3일간 경기도 용인에 위치한 삼성트레이닝센터(STC)와 에버랜드에서 '2026 드림스 컴 트루(Dreams Come True) 캠프'를 개최한다"고 12일 밝혔다.
2017년 시작해 올해로 7회째를 맞는 이번 행사는 블루밍스 선수들이 고등학교 엘리트 농구 선수들과 합동 훈련을 진행하고, 선수 간 교류와 멘토링을 통해 성장의 기회를 제공한다. 이번 캠프에는 분당경영고, 숙명여고, 춘천여고, 대구 효성여고 농구부 선수 30명이 참가한다.
첫째 날에는 합동 훈련에 이어 블루밍스 선수들과 함께하는 만찬을 마련해 교류의 시간을 갖는다.
둘째 날 오전에는 훕시티와 함께하는 '훕시티 드림 클래스'가 열린다. 해당 클래스는 옥범준 스킬 트레이너가 지도를 맡는다. 오후에는 블루밍스 선수단과 함께 에버랜드를 방문해 다양한 체험을 즐긴다.
셋째 날에는 'RP운동센터'와 '지씨스포케어'가 함께하는 부상 방지 교육과 훈련용품 전달식이 마련된다. 부상방지 교육은 국가대표 트레이너인 김형철 RP운동센터 대표와 지씨스포케어 조성근 팀장이 담당한다.
willowdy@newspim.com