제25회 치악산복숭아축제 22~23일 열린다

AI 핵심 요약beta
- 원주시와 협의회가 22일부터 23일까지 복숭아 특판행사를 연다
- 25회 축제로 치악산복숭아 우수성 홍보와 농가 지원에 나선다
- 직거래 판매로 소비자는 저렴하게, 농가는 판로를 확보한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시와 치악산복숭아원주시협의회는 오는 22일부터 23일까지 '제25회 치악산복숭아축제 특판행사'를 개최한다고 12일 밝혔다.
올해로 25회를 맞는 치악산복숭아축제는 원주 지역에서 생산된 치악산복숭아의 우수성을 홍보하고 농가에 실질적인 도움을 주기 위해 기획됐다.
이번 행사는 복숭아 판매와 홍보에 집중하여 생산농가와 소비자 모두에게 이익이 되는 방향으로 진행될 예정이다. 행사 기간 치악산복숭아원주시협의회는 직거래 판매장을 운영해 신선한 복숭아를 소비자에게 직접 판매할 계획이다.
소비자는 현장에서 복숭아 구입권을 구매한 뒤 이를 복숭아로 교환하는 방식으로 참여하게 된다. 이를 통해 소비자는 신선한 치악산복숭아를 저렴한 가격에 구매하고 생산농가는 유통 단계를 줄여 안정적인 판로를 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
치악산복숭아는 큰 일교차와 청정 자연환경에서 재배돼 높은 당도와 풍부한 과즙을 자랑하는 원주의 주요 과일이다. 이번 특판행사에서는 제철 맞은 복숭아를 산지에서 그대로 경험할 수 있다.
원주시 방길남 로컬푸드과장은 "행사 규모를 확대하기보다는 치악산복숭아의 우수성을 알리고 농가의 실제 소득 증대에 중점을 두었다"며 "시민과 방문객들이 제철 복숭아를 맛보고 지역 농가에 도움을 주는 기회가 되길 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com