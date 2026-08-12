창원시, 진해군항제 최우수상 수상…전국 대표 축제로 자리매김

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 12일 진해군항제가 2026 한국 대표 축제 평가에서 최우수상을 받았다고 밝혔다.
- 진해군항제는 전국 1452개 축제 중 서울세계불꽃축제에 이어 종합 2위를 기록했다.
- 창원시는 수상을 계기로 콘텐츠를 다양화해 대표 축제로 키우겠다고 했다.
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콘텐츠 다양화·편의성 개선
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 전국 축제 평가에서 진해군항제의 위상을 다시 확인했다.
시는 전국 축제를 대상으로 한 '2026 한국 대표 축제 평가'에서 대표 축제인 진해군항제가 최우수상을 수상했다고 12일 밝혔다.
이번 평가는 여행·관광산업 전문 연구기관 야놀자리서치가 전국 1452개 축제를 대상으로 유튜브와 인스타그램 등 주요 SNS 데이터를 수집해 인지도와 매력도 등을 종합 분석한 방식으로 진행했다.
진해군항제는 서울세계불꽃축제에 이어 종합 2위를 기록했다. 이번 결과는 SNS 데이터를 바탕으로 실제 소비자가 체감한 경험을 반영했다는 점에서 진해군항제가 지역 축제를 넘어 전국 단위의 대표 축제로 자리 잡았다는 평가로 이어졌다.
시는 이번 수상을 계기로 진해군항제를 대한민국 대표 축제로 키우기 위해 콘텐츠를 다양화하고 관광객 편의를 개선할 방침이다.
김영철 문화관광체육국장은 "이번 수상이 진해군항제가 오랜 역사와 전통을 넘어 SNS를 통해 전 국민과 소통하는 축제로 자리매김했음을 보여준다"면서 "차별화된 콘텐츠를 발굴하고 관광객이 더욱 즐겁게 축제를 즐길 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com