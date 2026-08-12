男团BIGBANG、NCT127和ENHYPEN回归 重组后首亮相引关注

纽斯频通讯社首尔8月12日电 韩国乐坛8月迎来多支人气组合集中回归。迎来出道20周年的BIGBANG，以及NCT 127、ENHYPEN等拥有庞大粉丝群体的组合将陆续推出新作品。这也是上述组合在完成成员调整后首次展开新一轮活动，备受粉丝关注。

BIGBANG。【图片=YG娱乐】

其中，BIGBANG将于19日发行全新数字单曲《BiiiG》。继胜利、T.O.P先后退出组合后，BIGBANG目前由G-Dragon（权志龙）、太阳和大声三人组成。这也是三人首次以现有阵容正式发布新作品。此前，2022年发行的数字单曲《Still Life》中，已退出组合的T.O.P仍参与演唱。

YG娱乐表示，新曲《BiiiG》是最能展现BIGBANG出道20周年现状的一首作品，将呈现组合新的音乐风格。

ENHYPEN。【图片=BELIFT LAB提供】

ENHYPEN将于21日发行全新迷你专辑《THE SIN : BLISS》，这是该组合在成员李羲承

退出后首次开展回归活动。作为近年来持续扩大海外粉丝群体的韩国男团，其新阵容及新专辑在国际市场的表现受到广泛关注。

NCT 127也将于8月24日推出第七张正规专辑《Blingy》。这是成员Mark合同到期离队后，组合首次推出新专辑。与此同时，组合成员近期已与SM娱乐完成续约。新专辑以组合出道10周年为契机，旨在展现成员之间更加稳固的团队合作以及新的音乐理念。目前，除Mark离队外，成员廷祐和道英正在服兵役。

NCT 127。【图片=SM娱乐提供】

业界认为，BIGBANG、NCT 127和ENHYPEN均在成员调整前已拥有成熟的品牌影响力和稳定的粉丝基础，因此此次回归并非全新组合重新起步，而是在既有粉丝群体基础上，以新阵容首次亮相。成员变化带来的新鲜感，也有望进一步提升市场关注度和专辑销量。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社