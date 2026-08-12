성신여대, AI 디지털마케팅 8월반 개강…소상공인 역량 강화 초점

AI 디지털마케팅 심화반 개강

소상공인 맞춤형 교육 강화

경영 체질 변화 기대와 지원

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 성신여자대학교가 중소벤처기업부·소상공인시장진흥공단의 '소상공인 디지털특성화대학' 사업으로 운영하는 AI 디지털마케팅 심화반이 11일 본격 개강했다. 하루 앞선 10일 영월 세경대학교에서 강원권 1호 강좌가 닻을 올린 데 이어 성신여대 본교 과정까지 가동되면서 수도권과 강원권을 잇는 소상공인 AI 역량 교육 인프라가 전면 가동됐다.

이원호 성신여자대학교 부총장은 개강식에서 "AI 전환의 파고는 대기업보다 소상공인에게 훨씬 가혹하게 밀려온다"며 "그 격차를 좁혀주는 것이 지금 대학이 지역사회에 해야 할 가장 긴급하고 실질적인 기여"라고 강조했다. 그는 "학교가 보유한 교육 인프라와 전문 강사진을 총동원해 수강생 한 명 한 명이 현장에서 실제로 써먹을 수 있는 역량을 갖출 때까지 전폭 지원하겠다"고 약속했다.

교육사업 총괄을 맡은 채지민 성신여대 융합산업대학원 교수는 눈높이 맞춤 교육을 핵심 원칙으로 제시했다. 채지민 교수는 "업종과 디지털 역량 수준이 제각각인 소상공인들에게 획일적 커리큘럼을 밀어붙이면 배움이 아니라 벽이 된다"며 "수강생 한 사람의 사업에서 실제 성과가 날 때까지 강의 이후에도 개별 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

소상공인 디지털 교육생들에게 인사하고 있는 이원호 성신여대 부총장. [성신여대 제공]

김인수 비비씨AI랩 대표가 전담 강사를 맡은 이번 과정은 전용 GPT 제작, AI 시장조사·경쟁사 분석, 배너·상품 이미지 직접 생성, 네이버 검색광고 실집행까지 8회차 24시간 동안 AI 마케팅 전 영역을 실전 중심으로 소화한다.

김 대표는 개강 첫날 "지금이 어렵다고만 볼 게 아니다"라고 단언했다. 불과 2~3년 전까지 자본력 있는 기업들이 수천만 원을 들여 구축하던 자동화 마케팅 시스템과 AI 이미지 생성 인프라를 이제는 무료 또는 소액의 AI 툴 하나로 하루 만에 만들어낼 수 있다는 것이다. 그는 "이 격차를 먼저 좁히는 소상공인이 시장의 새 주인이 된다"며 강의장 분위기를 달궜고, 수업이 끝난 뒤에도 수강생들의 질문이 이어졌다.

1회차 특강에 나선 김동하 한성대학교 미래융합사회과학대학 교수는 소상공인들이 가장 놓치기 쉬운 정책 생태계를 파헤쳤다. 중소벤처기업부 팁스(TIPS)·립스(RIPS) 평가위원으로 수십 건의 창업·성장 심사에 참여해온 그는 "정부 지원 트랙을 아는 소상공인과 모르는 소상공인의 격차는 자본 수백만 원 차이가 아니라 사업의 생존 여부로 나타난다"고 단언했다.

김 교수는 중소벤처기업부, 신용보증기금, 기술보증기금이 소상공인을 위해 설계한 단계별 지원 프로그램을 구체적 사례와 함께 풀어냈다. "지원 정책은 신청 대상이 아니라 전략적으로 활용하는 무기"라는 그의 발언에 수강생들은 고개를 끄덕였다. 소상공인에서 성장 단계로 레벨업하는 경로와 투자 시장 진입 조건을 설명하는 대목에서 강의장 곳곳에서 손이 올라왔고, 수업이 끝난 후에도 개별 상담을 청하는 수강생들의 발걸음이 이어지는 열띤 분위기 속에 첫 강의를 마쳤다.

성신여대반 심화반 하루 전인 10일, 영월 세경대학교 본관 2층 정보학실에서도 강원권 소상공인 AI 마케팅 교육의 막이 올랐다. 영월반 역시 1회차 첫 강의를 김동하 대표가 맡아 소상공인 지원 정책과 투자 생태계를 짚었다. 영월반은 성신여대반과 동일한 8회차 24시간 커리큘럼으로 운영된다.

8월 과정에 합류하지 못한 소상공인들을 위해 9월반과 10월반이 순차적으로 개강한다. 9월에는 3개 반, 10월에도 3개 반이 각각 운영된다. 이번 교육은 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 사업비를 전액 지원하는 '소상공인 디지털특성화대학' 사업의 일환으로, 수강생 개인 부담은 없다.

수강생 혜택도 눈여겨볼 만하다. 참가자 전원에게 챗GPT 유료 계정 1개월이 지원되며, 5만 원 상당의 온라인스토어 마케팅 비용도 실습용으로 제공된다. 8회차 과정을 모두 이수한 수강생에게는 수료증이 발급되며, 강사진과의 온라인 소통 채널을 통한 사후 지원도 병행한다.

성신여대 평생교육원 관계자는 "AI 디지털마케팅을 처음 접하는 수강생도 8회차를 마치면 자신만의 GPT 기반 마케팅 시스템을 직접 운용할 수 있게 된다"며 "단발성 교육이 아니라 소상공인의 경영 체질을 바꾸는 장기적 동반자 관계를 만들어가겠다"고 강조했다. 교육 신청은 소상공인24 홈페이지에서 선착순으로 받는다.

[성신여대 제공]

windy@newspim.com