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김성령·최정원·장승조·권율 '유리동물원', 예술의전당서 10월 개막

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  • 예술의전당이 10월 17일 유리동물원을 올린다.
  • 김성령·장승조·정운선·문유강 등이 출연한다.
  • 13일 회원 선예매, 14일 일반예매를 시작한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 예술의전당(사장 장한나)은 오는 10월 17일부터 11월 22일까지 CJ 토월극장에서 2026 토월정통연극 '유리동물원(The Glass Menagerie)'을 공연한다.

'유리동물원'은 '욕망이라는 이름의 전차', '뜨거운 양철지붕 위의 고양이'와 함께 테네시 윌리엄스의 3대 대표작 중 가장 먼저 테네시 윌리엄스에게 스타 극작가로서의 명성을 안겨다 준 작품이다. 특히 가족에 대한 책임과 개인의 자유, 더 나은 삶을 향한 희망과 불안 사이에서 흔들리는 인간의 모습을 섬세하게 그려낸 미국 현대희곡 중에서도 걸작으로 평가받고 있다. 예술의전당은 80여 년이 지난 오늘에도 여전히 유효한 이 작품의 질문을 신유청 연출의 새로운 해석과 배우들의 깊이 있는 연기로 동시대 관객에게 전한다.

◆고전의 힘을 오늘의 무대에서 다시…예술의전당 대표 연극 브랜드, 토월정통연극

토월정통연극은 연극 본연의 예술성과 가치를 조명하고, 시대를 넘어 사랑받아온 명작을 동시대 감각과 시선으로 새롭게 해석한 예술의전당의 대표 연극 브랜드다. 특히 고전을 단순히 재현하는 데 그치지 않고, 작품 속 인물들의 삶과 선택을 통해 오늘의 우리를 발견하고 삶을 바라보는 새로운 통찰력을 제시해왔다.

2017년 문삼화 연출의 '뜨거운 양철지붕 위의 고양이'로 테네시 윌리엄스 작품을 연극으로 제작한 바 있는 예술의전당은 2023년 셰익스피어 작 '오셀로', 2024년 '햄릿'에 이어 올해는 미국 현대 희곡의 대표작 '유리동물원'을 통해 가족과 개인, 현실과 이상, 사랑과 상처 사이에서 어떻게 살아갈 것인지 함께 질문하는 무대를 선보인다.

[사진=예술의전당]

◆우리는 누구나 한 번쯤 아만다, 톰, 로라, 짐이었다

1930년대 미국 세인트루이스의 한 가족을 그린 '유리동물원'이 80여 년의 시간을 넘어 오늘날까지 세계 곳곳의 무대에서 거듭 소환되는 이유는 작품 속 인물들이 품은 불안과 열망, 희망과 좌절이 시대를 넘어 반복되는 우리 삶의 문제를 담고 있기 때문이다.

남편이 떠난 뒤 홀로 두 자녀를 지키며 그들의 더 나은 미래를 소망하는 어머니 '아만다', 가족 부양의 책임과 자신이 갈망하는 삶 사이에서 흔들리는 '톰', 상처받는 것이 두려워 자신만의 세계로 숨어든 '로라', 긍정과 자신감으로 더 나은 미래를 꿈꾸면서도 불확실한 현실에서 자유롭지 못한 '짐' 역시 저마다의 방식으로 불안한 현실을 살아가는 오늘 우리의 초상을 비춘다. 어쩌면 우리는 살아가며 한 번쯤 아만다였고, 톰이었으며, 로라였고, 짐이었을지도 모른다.

이러한 보편성은 '유리동물원'을 1930년대 미국의 한 가족에 관한 이야기를 넘어 오늘 우리의 이야기로 확장시킨다. 관객은 인물들의 상처와 선택에 자신을 비추어보고, 그들의 삶을 통해 오늘을 살아갈 용기와 지혜를 발견한다. 그렇기에 '유리동물원'은 80여 년이 흐른 지금도 여전히 현재 우리 삶과 맞닿아 있는 '살아있는 고전'으로 남아 있는 이유다.

◆테네시 윌리엄스를 세계적인 극작가로 만든 대표작

'유리동물원'은 20세기 미국 현대 연극의 거장 테네시 윌리엄스(Tennessee Williams)에게 세계적인 극작가로서 최고의 명성을 안겨준 작품이다. 1944년 시카고 초연 후 이듬해 뉴욕 브로드웨이로 무대를 옮겨 큰 성공을 거두며 '뉴욕 드라마 비평가 협회 최우수 미국 연극상', '시드니 하워드상', '도널드슨상' 등을 수상했다. 테네시 윌리엄스는 '유리동물원' 집필을 계기로 세계적인 스타 극작가로 주목받기 시작했으며, 이후 '욕망이라는 이름의 전차'(1947)와 '뜨거운 양철 지붕 위의 고양이'(1955) 등 대표작을 연이어 성공시키며 두 차례 퓰리처상을 수상하며 미국 연극을 대표하는 최고의 극작가로 자리매김했다.

◆김성령·최정원·장승조·권율·김경남·정운선·정새별·임세미·문유강·배훈·최정우 캐스팅

암울한 현실 속에서도 자녀들에게 자신의 환상을 투영하는 어머니 '아만다' 역에는 김성령과 최정원이 출연한다. 다양한 매체는 물론 연극 '미스 프랑스', '미저리', '로제타' 등을 통해 연극 무대에서도 섬세하고 깊이 있는 연기를 선보여온 김성령과 뮤지컬 '맘마미아!', '시카고', '빌리 엘리어트', '넥스트 투 노멀' 등과, 연극 '버자이너 모놀로그', '대학살의 신' 등에서 독보적인 무대 장악력을 보여준 최정원이 서로 다른 매력과 해석으로 입체적인 아만다를 완성할 예정이다.

가족을 부양해야 하는 책임감과 자유를 향한 갈망 사이에서 끊임없이 갈등하는 아들 '톰' 역에는 장승조, 권율, 김경남이 캐스팅됐다. 드라마 '당신이 죽였다', '모범형사', '멋진 신세계', 연극 '타인의 삶'​에서 선과 악을 넘나드는 깊이 있는 연기를 선보인 장승조, 드라마 '보이스' 시리즈, '커넥션', '놀아주는 여자', 영화 '잉투기', '명량', 연극 '아마데우스' 등을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 권율, 그리고 드라마 '신이랑 법률사무소', '커넥션', '한 사람만', '더 킹 : 영원의 군주', 연극 '렁스', '프라이드', '킬롤로지' 등을 통해 강렬한 존재감을 보여준 김경남이 각기 다른 매력의 톰을 선보인다.

세상과 단절된 채 자신만의 세계에 머물며 유리동물을 수집하는 딸 '로라' 역은 정운선, 정새별, 임세미가 맡는다. 제49회 동아연극상 신인연기상 수상자인 정운선은 '시련', '가족이라는 이름의 부족', '오만과 편견' 등 다수의 연극에서 섬세한 연기력을 인정받아 왔다. 특히 2014년과 2015년 명동예술극장 '유리동물원'에서 로라 역을 맡아 큰 호평을 받았으며, 11년 만에 같은 배역으로 다시 무대에 오른다. 연극 '내게 빛나는 모든 것', '퉁소소리', '빵야' 등을 통해 연극 무대에서 탄탄한 연기력을 인정받은 정새별과 영화 '딸에 대하여', 드라마 '트라이: 우리는 기적이 된다', '그놈은 흑염룡', 연극 '꽃, 별이 지나' 등에서 폭넓은 활동을 이어온 임세미가 각기 다른 감성의 로라를 선보일 예정이다.

윙필드 가족에게 새로운 희망을 불어넣는 신사 방문객 '짐' 역에는 문유강, 최정우, 배훈이 출연한다. 연극 '나의 아저씨', '아마데우스', '튜링머신', 뮤지컬 '안나 카레니나', 영화 '하이재킹' 등 무대와 매체를 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여온 문유강, 토월정통연극 '햄릿', '셰익스피어 인 러브', '알 앤 제이', '어나더 컨트리' 등에서 안정적인 연기력을 쌓아온 배훈, 연극 '히스토리 보이즈', '아마데우스', 'M. Butterfly', '빵야', '튜링머신' 등 다양한 작품에서 개성 있는 캐릭터를 선보여온 최정우가 출연한다. 세 배우는 각기 다른 개성과 해석으로 희망과 불안을 동시에 품은 '짐'의 다층적인 면모를 그려낼 예정이다.

총 11명의 배우가 저마다의 해석으로 캐릭터의 다층적인 면모와 매력을 펼쳐내며 작품에 한층 풍성한 결을 더할 것으로 기대된다.

◆13일 회원 선예매·14일 일반예매 티켓 오픈

입장권은 R석·OP석 9만9천원, S석 7만7천원, A석 5만5천원이다. 8월 13일 오후 2시에는 예술의전당 후원·유료회원을 대상으로 회원 선예매를 진행하며, 8월 14일 오후 2시에는 무료회원 및 일반 관객을 대상으로 예매를 시작한다.

8월 28일까지 예매하는 관객에게는 좋은 좌석을 보다 합리적인 가격에 예매할 수 있는 얼리버드 할인 혜택을 제공한다. 매주 수요일 공연은 '문화가 있는 날' 문화요일 할인을 적용한다. 예매는 예술의전당 홈페이지와 NOL티켓에서 할 수 있으며, 초등학생(2019년 포함 이전 출생자) 이상 관람할 수 있다. 

jyyang@newspim.com

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서울시 '기후동행패스' 15문 15답 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 9월 1일 대중교통 이용 시 환급 혜택이 적용되는 '모두의카드(기후동행패스)' 출시를 앞두고 서울시가 기존 기후동행카드 이용자들의 교통비 지원 혜택에 차질이 없도록 사전 안내를 시작했다. 서울시는 '기후동행패스' 전환 과정에서 시민 불편과 지원 혜택의 공백을 최소화하기 위해 기존 카드 운영을 1개월 연장한다. 따라서 30일권은 8월 31일까지 충전 가능하며, 충전한 카드는 최대 9월 29일까지 사용할 수 있다. 만료된 이용자는 '모두의카드'로 전환해야 한다. 후불 기후동행카드는 9월 30일까지 이용할 수 있으나, 10월 1일부터는 일반 교통카드로 전환돼 대중교통비 지원이 중단된다. 후불 카드 이용자들도 혜택을 받기 위해서는 모두의카드로 전환이 필요하다. 기후동행패스 [이미지=서울시] 다음은 기후동행패스와 관련한 궁금한 사항을 문답형식으로 정리했다. -정책 전환 이유는 ▲2024년 1월 서울시가 국내 첫 대중교통 무제한 정기권 '기후동행카드'를 출시했다. 2026년 1월 정부에서 기존 정률 환급제에 기후동행카드의 무제한 정기권 개념과 내용을 포함한 '모두의카드'가 출시됨에 따라 전국 대중교통 이용, 환급 혜택 강화, 서울시의 특화 서비스를 결합하고 혜택을 강화해 정책의 일원화를 추진한다. -기후동행카드 운영 기간은 ▲선불 카드 30일권은 8월 31일까지 충전할 수 있으며, 사용은 9월 29일까지 가능하다. 별도 충전이 필요 없는 후불 카드는 10월 1일부터 대중 교통비 할인 혜택이 없는 일반 교통카드로 전환된다. 기후동행카드의 단기권인 1·2·3·5·7일권은 지속적으로 운영될 예정이다. -교통카드 정책이 너무 복잡한데 ▲기후동행카드는 서울시가 추진한 서울시 내 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있도록 개발된 정기권이다. 모두의카드(K-패스)는 정부에서 추진하는 대중교통비 지원 사업으로, 전국에서 대중교통 이용 시 할인 혜택을 제공한다. 기후동행패스는 정부 사업인 모두의카드에 기후동행카드의 특화 서비스를 연계해 서울시민 대상으로 혜택을 강화한 정책이다. 기후동행패스 출시 전에 모두의카드, K-패스 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 혜택이 자동 적용된다. -카드 전환 시 혜택은 ▲모두의카드는 일반 기준 6만2000원 미만 이용 시 20% 환급, 6만2000원 이상 사용 시 차액분을 전액 환급해 주는 정책이다. 서울 대중교통 외 전국 대중교통을 이용할 수 있어 사용범위와 혜택이 강화된다. 모두의카드(기후동행패스) 카드 주요 사항 [자료=서울시] -반값 할인 혜택이 있다던데 ▲4~9월 모두의카드를 이용하는 경우 출퇴근 시차시간 이용 시 교통비 할인, 정액형 일반 기준 월 교통비가 3만원으로 적용되는 반값 할인 고유가 대책이 적용 중으로 추가적인 교통비 할인 혜택을 받을 수 있다. -기후동행패스 전환 시점은 ▲기존 발급된 모두의카드, K-패스 카드 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 자동으로 '기후동행패스'의 혜택이 적용되기 때문에 출시 전이라도 발급받아 이용하면 된다. 또 9월까지 모두의카드 이용 시 고유가 반값 할인이 적용돼 정액형 일반 기준 최대 약 3만원의 추가 교통비 할인 혜택을 받을 수 있어 빨리 전환할수록 좋다. -전환 시 청년 할인 혜택은 ▲9월 1일부터 만 35~39세 청년도 5만5000원 미만 사용 시 30% 환급, 5만5000원 이상 사용 시 정액 적용·환급 등이 적용된다. 9월까지 모두의카드 반값 할인 대책으로 최대 약 3만원의 대중교통비 할인 혜택을 적용받을 수 있다. -제대군인(~만 42세) 청년 할인, 따릉이 연계 할인, 문화시설 연계 할인 적용은 언제쯤 ▲제대군인 청년 할인 적용, 따릉이 연계 할인 등의 특화 서비스는 관계기관 협의와 시스템 개선이 필요하고, 문화시설 연계 할인은 조례 개정이 필요한 사항으로 관련 절차의 조속한 진행을 통해 연내 적용할 예정이다. -발급·사용법은 ▲모두의카드를 이용하고 있는 서울시민은 별도의 카드전환 없이 9월 1일부터 기후동행패스의 혜택이 적용된다. 신용·체크카드 형태의 모두의카드를 카드사를 통해 발급받은 경우, 수령 후 K패스 누리집에 카드를 등록하고 이용해야 익월부터 환급 혜택을 적용받는다. 편의점 등에서 구매한 선불형 모두의카드는 카드 발급기관 누리집이나 앱에 카드번호·환급계좌 등을 등록한 뒤 K패스 누리집에 등록해야 환급 혜택을 받을 수 있다. 모바일 앱으로 발급받은 선불 모두의카드도 발급기관 누리집이나 앱에 등록한 후 K패스 누리집에 등록해야 한다. 모두의카드(기후동행패스) 발급 방법(후불, 선불, 모바일) [자료=서울시] -무조건 매월 1일부터 이용해야 하는지 ▲아니다. 모두의카드(기후동행패스)가 매월 말일부터 쓴 대중교통비 기준으로 할인혜택을 적용하고 있으나, 아무 때나 K패스 누리집 등에 카드를 등록하고 사용한다면 해당 월에 사용한 금액 기준으로 환급 혜택을 적용받게 된다. 발급받거나 구매한 모두의카드 등을 필수로 K-패스 누리집에 개인정보·카드번호를 입력 후 사용해야 대중교통비 환급 지원을 받을 수 있다. -기존 실물 기후동행카드를 3000원 주고 구매했는데 환불이 가능한지 ▲9월부터 약 한 달 동안 서울시 내 주요 지하철역 12개소(서울역, 잠실, 사당, 선릉, 여의도, 성수, 가산디지털단지, 건대입구, 시청, 연신내, 노원, 홍대입구)에서 사용을 완료한 기존 기후동행카드를 반납할 경우 새로 출시된 기후동행패스 카드로 무상 교환해 주는 행사, 또 이미 카드를 전환한 시민들을 위해서는 커피 또는 편의점 쿠폰 교환 행사를 준비하고 있다. -기후동행패스도 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등에서 이용 가능한지 ▲불가하다. 모두의카드(기후동행패스)는 거주지를 기반으로 하는 대중 교통비 환급 지원 사업으로 서울 시민만 적용 대상이 된다. 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등의 시민들은 해당 지역의 모두의카드 서비스인 '더경기패스'로 전환이 필요하다. -단기권의 이용 범위는 ▲향후 단기권의 이용 범위는 서울 지역과 인천국제공항 하차가 적용되며, 기존의 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등은 이용 가능 범위에서 제외된다. -기후동행카드 3만원 페이백 대책 신청은 언제까지 ▲지난 4~6월 고유가 대책의 일환으로 추진된 기후동행카드 30일권의 충전·만료 이용자 대상 3만원 페이백 신청은 오는 31일까지 티머니 카드&페이 누리집을 통해 신청 가능하다. -인터넷 사용이 어려운 고령자나 외국인이 페이백을 신청하려면 ▲65세 이상 어르신, 거주지 이전자, 외국인, 귀화·주민번호 변경자, 간편인증 수단 미소지자(만 14세 미만, 2G 휴대전화 이용자 등)를 대상으로는 우편·팩스·이메일을 통한 3만원 페이백 수기 신청도 받고 있다. 신청서 출력은 '티머니 카드&페이' 누리집 내 팝업 등을 통해 내려받을 수 있으며, 간단한 성명, 카드번호, 계좌번호, 거주지를 확인할 수 있는 초본(외국인의 경우 외국인사실증명서) 등을 첨부해 송부하면, 수기로 확인 후 페이백이 진행된다. kh99@newspim.com 2026-08-12 11:15
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극심한 가뭄 경남 '국가소방동원령' [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 가뭄과 폭염으로 심각한 물 부족을 겪고있는 경남 지역을 위해 국가소방동원령이 내려졌다. 소방청은 11일 오후 8시를 기해 국가소방동원령을 발령하고 전국 소방본부 소속 물탱크차 200대와 소방대원 400명을 경남에 긴급 투입, 농업용수와 생활용수를 공급하기로 했다. 이번 조치는 폭염과 가뭄으로 인한 국민 피해를 최소화하기 위해 행정력을 총동원하라는 이재명 대통령의 지시에 따른 것이다. 국가소방동원령은 재난 발생 우려가 크거나 재난이 발생해 해당 지역 소방력만으로 대응이 어려울 때 전국의 소방력을 동원하는 조치다. 최용철 소방청장 직무대행은 "폭염과 가뭄이 장기화하면서 국민의 일상과 생업에 직접적인 피해가 발생하고 있는 만큼 지역 차원의 대응을 넘어 국가적 지원이 필요한 상황"이라고 밝혔다. 그는 "전국의 가용 소방력을 신속하게 투입해 급수가 필요한 지역에 적기에 용수가 공급될 수 있도록 해 국민 불편과 피해를 최소화할 것"이라고 말했다. 농업가뭄관리시스템(ADMS)에 따르면 경남의 평균 저수율은 33.5%로 전국에서 가장 낮은 것은 물론, 평년 저수율 72%에 크게 못미치고 있다. 현재 경남 18개 시·군 가운데 함양군을 제외한 17개 지역에 농업용수 가뭄 단계가 내려졌다. 특히 밀양과 거제, 함안 3개 지역은 심각 단계다. 소방청은 이번 동원령에 따라 서울과 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 등 16개 시·도 소방본부에서 물탱크차 200대와 소방인력 400명이 경남으로 이동한다고 설명했다. 동원된 소방력은 12일 오전 9시까지 집결지에 모여 13일까지 이틀간 급수 지원 활동을 벌인다. 한편 경남소방본부는 자체 소방력만으로 원활한 급수 지원에 한계가 있다고 판단해 국가소방동원령을 요청했고, 소방청도 전국 단위 지원이 필요하다고 판단해 동원령을 내렸다. 경남 창원시가 지난 1일 의창국 북면의 한 농경지에 의창소방서의 소방 차량을 활용해 소방 용수를 공급하고 있다.[사진=창원시] 2026.08.02 osy75@newspim.com 2026-08-11 23:03

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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