比亚迪海外电动汽车销量大增 赶超现代升至全球第三

纽斯频通讯社首尔8月12日电 随着全球新能源汽车市场增长重心逐步向中国以外地区转移，中国新能源汽车企业比亚迪海外市场扩张步伐明显加快。今年上半年，比亚迪在中国以外市场新能源汽车销量同比增长81.4%，首次超过韩国现代汽车集团，升至全球第三位。

位于首尔良才洞的现代汽车集团总部。【图片=现代汽车提供】

市场研究机构SNE Research 11日发布的数据显示，今年1月至6月，不含中国市场的全球新能源汽车（包括纯电动汽车BEV和插电式混合动力汽车PHEV）交付量为459.8万辆，同比增长30.3%；同期，包括中国市场在内的全球新能源汽车市场仅增长5.5%，显示全球新能源汽车市场增量正更多来自中国以外地区。

数据显示，比亚迪今年上半年在中国以外市场交付新能源汽车49.7万辆，同比增长81.4%，增速超过同期市场平均水平两倍以上；市场份额由去年同期的7.8%提升至10.8%，提高3个百分点。

相比之下，现代汽车集团同期交付新能源汽车37万辆，同比增长25.9%，低于市场整体增速；市场份额由8.3%降至8.0%，排名由去年同期第三位降至第四位。同期，大众汽车以63.5万辆销量位居第一，同比增长7.6%；特斯拉以59.9万辆位居第二，同比增长31.0%。

数据显示，比亚迪海外市场扩张势头已持续一段时间。根据比亚迪（韩国）公布的数据，2025年公司新能源汽车全球销量达460.2436万辆，其中海外乘用车和皮卡销量首次突破100万辆，达到104.9601万辆。同期，比亚迪纯电动车销量达到225.6714万辆，高于特斯拉163.6129万辆的全年交付量。

业内认为，比亚迪海外竞争力提升，得益于价格优势与本地化战略相结合。

除比亚迪外，中国其他新能源汽车企业也在加快海外布局。数据显示，今年上半年，吉利汽车在中国以外市场交付29.6万辆新能源汽车，同比增长47.0%，排名第五；奇瑞汽车交付20.1万辆，同比增长350.7%，位居第九。

面对竞争加剧，现代汽车集团也在调整市场策略。现代汽车计划今年向欧洲市场推出小型纯电动车艾尼氪3（IONIQ），并计划自明年起在欧洲实现年销量超过4万辆。现代汽车集团会长郑义宣日前赴土耳其伊兹米特工厂考察艾尼氪3量产准备情况，该车型预计于本月中旬开始量产。

业内认为，现代汽车将通过扩大本地化生产、优化供应链和提升成本竞争力，应对中国车企在全球新能源汽车市场不断增强的竞争压力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社