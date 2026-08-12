SK海力士加快筹措资金 拟为AI存储投资储备资本

纽斯频通讯社首尔8月12日电 在人工智能（AI）存储芯片市场持续景气背景下，韩国SK海力士正通过多元化资本运作，为未来大规模投资储备资金。继在美国纳斯达克发行美国存托凭证（ADR）融资后，公司又研究出售中国重庆工厂部分股权，并考虑推动美国子公司Solidigm首次公开募股（IPO）。

图为当地时间10日，SK海力士在纳斯达克以ADR交易方式上市。【图片=SK海力士提供】

据业界11日消息，SK海力士正研究包括出售中国重庆NAND闪存后道封装工厂部分股权在内的多种方案。彭博社等媒体此前报道称，公司正考虑引入新的投资者或出售部分工厂股权。市场预计，该工厂估值约30亿美元。

重庆工厂自2014年投产以来，一直承担SK海力士NAND闪存封装和测试等后道制造业务。业内认为，公司更可能出售部分股权引入外部资本，同时继续保留生产基地，而非整体出售工厂。

同时，SK海力士还在研究通过IPO前融资（Pre-IPO）为美国NAND业务子公司Solidigm引入外部投资者，并择机推动其在美国资本市场上市。市场预计，Solidigm在Pre-IPO阶段的估值约为50万亿韩元。对此，SK海力士表示，公司正在研究多种提升Solidigm竞争力的方案，目前尚未作出最终决定。

此前，SK海力士已通过在美国纳斯达克发行ADR筹集约40万亿韩元资金，并表示募集资金将用于一般企业用途及资本性支出（CAPEX）等领域。

分析认为，上述一系列资本运作与SK海力士近期公布的大规模投资计划密切相关。公司日前决定向韩国龙仁半导体产业园Y2晶圆厂投资35.2万亿韩元，向清州M17晶圆厂投资19.1万亿韩元，总投资额达54.3万亿韩元。其中，龙仁Y2将主要生产包括高带宽存储器（HBM）在内的新一代DRAM产品，清州M17将重点生产人工智能服务器企业级固态硬盘（eSSD）所需的NAND闪存产品。

除上述项目外，SK海力士还公布了总规模约1100万亿韩元的中长期投资规划，包括向龙仁投资600万亿韩元、向清州投资100万亿韩元、向韩国西南地区投资400万亿韩元，以进一步扩大AI时代存储芯片产能。

分析认为，在AI存储市场快速发展的背景下，SK海力士正通过ADR融资、盘活存量资产以及引入外部资本等多种方式，拓宽融资渠道，利用当前企业及资产估值较高的时机提前储备资金，为高带宽存储器（HBM）、先进DRAM和NAND闪存等产品的产能扩张提供资金保障。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社