청송군 1차 추경예산 6323억 원 편성...873억 원↑

AI 핵심 요약beta
- 청송군이 11일 6323억 원 추경안을 군의회에 제출했다.
- 당초 예산보다 873억 원 늘어 16.02% 증가했다.
- 농어촌 기본소득 등 시급한 현안과 경제활성화에 집중했다.
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[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 청송군이 2026년도 6323억 원 규모의 제1회 추가경정예산안을 편성해 군의회에 제출했다. 이는 당초 예산보다 873억 원(16.02%)이 증가한 규모이다.
회계별로는 일반회계가 5777억 원으로 당초 예산보다 808억 원(16.25%) 늘어났으며 기타 특별회계는 546억 원으로 65억 원(13.61%) 증가했다.
이번 추경안은 세외수입, 특별교부세, 조정교부금 및 국도비 보조금 변경분 등 세입 반영을 통한 추가 재원으로 지역 경제에 활력을 불어넣기 위한 경제 활성화 사업 등 지역 내 시급한 사업에 초점이 맞춰져 있다.
주요 사업은 ▲농어촌 기본소득 시범사업 296억 원 ▲산불 피해지 피해목 벌채 70억 원 ▲재해 대응형 과수 재배시설 구축 지원 사업 56억 원 ▲고유가 피해 지원금 56억 원 ▲진보면 읍·면 단위 LPG 배관망 구축 사업 10억 원 ▲안덕면 장전리 실물천 제방 정비사업 10억 원 등이다.
또 ▲노후 상수도 정비 사업 43억 원 ▲청운·구천·상의 하수관로 정비 사업 19억 원 ▲청송읍 거대리 웃샘골 지방 상수도 설치 공사 7억 원 ▲공공 하수처리장 민간위탁 관리비 5억 원 등이 특별회계에 추가 편성됐다.
윤경희 군수는 "이번 1회 추가경정예산은 어려운 재정 여건 속에서 지역 현안 해결과 지역 경제 활성화를 위한 시급하고 꼭 필요한 사업들 위주로 편성했다"며 "계획된 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 하반기 남은 기간 적극적인 재정 집행을 하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com