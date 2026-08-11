박지성 K혁신위원장 "축구협회장 선거, 늦어도 올해 안에 치를 계획"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한축구협회의 차기 회장 선거가 올해 안에 새로운 방식으로 치러질 전망이다. 선거인단을 기존 200명 안팎에서 약 2만 명 규모로 대폭 확대하는 혁신안이 추진되면서 전자·온라인 투표 도입도 본격 검토된다.

박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장은 11일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 제6차 혁신위원회 회의를 마친 뒤 브리핑을 통해 "대한축구협회 회장 선거가 투명하고 민주적으로 진행될 수 있도록 협회는 권고안에 기반해 조속히 정관 개정 등 후속 절차를 밟아 선거를 실시하기로 했다"라며 "대한체육회와 정부도 필요한 행정·재정 지원을 적극 뒷받침하기로 했다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 11일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 제6차 혁신위원회 회의를 마친 뒤 브리핑을 하고 있는 박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장. [사진 = JTBC 유튜브] 2026.08.11 wcn05002@newspim.com

혁신위는 앞서 지난 4일 열린 제5차 비대면 회의에서 대한축구협회 회장 선거인단 확대를 핵심으로 하는 권고안을 발표했다. 기존 2025년 회장 선거 당시 192명이었던 선거인단을 약 2만 명 규모로 확대하는 것이 골자다.

구성은 전문 선수와 동호인, 지도자를 각각 4000~6000명 규모로 편성하고 등록 심판 약 3000명, 기타 축구 관계자 약 1000명을 포함하는 방식이다. 특정 단체나 인물 중심이 아닌 축구 현장의 다양한 구성원이 직접 협회장을 선출할 수 있도록 하겠다는 취지다.

선거 방식도 대대적으로 바뀔 가능성이 크다. 선거인단 규모가 100배 이상 늘어나는 만큼 기존 방식으로는 현실적인 한계가 있다는 판단이다.

박 위원장은 "2만 명에 가까운 선거인단이 될 것으로 예상하기 때문에 이전까지 해왔던 방식으로는 어렵다"라며 "전자투표나 온라인 투표 등 새로운 시스템을 도입할 예정이다. 앞으로 실무진 논의를 통해 가장 적합한 방식을 결정할 것"이라고 설명했다.

키오스크를 활용한 현장 전자투표 등 다양한 방식도 검토 대상이다. 무엇보다 대규모 선거인단이 공정하고 편리하게 참여할 수 있는 시스템 구축이 최우선 과제로 꼽힌다.

[서울=뉴스핌] 박지성 K-축구혁신위원회 공동위원장(왼쪽 두 번째)이 13일 2차 회의에 참석해 발언하고 있다. [사진=문화체육관광부]

선거 시기에 대해서도 윤곽이 나왔다. 혁신위와 대한축구협회는 늦어도 올해 안에는 차기 회장 선거를 마무리한다는 데 공감대를 형성했다.

박 위원장은 "선거를 준비하는 절차상 시간이 필요한 것은 사실"이라면서도 "대한축구협회 역시 최대한 빠르게 선거를 치르기 위해 적극적으로 움직이고 있다. 아무리 늦어져도 올해를 넘기지 않아야 한다는 것이 위원들의 공통된 생각"이라고 강조했다.

혁신위는 협회장 선거뿐 아니라 대표팀 감독 선임 시스템 개선 작업도 병행하기로 했다. 위원회는 국가대표 감독 선임 과정의 투명성과 전문성을 높일 필요가 있다는 데 의견을 모았으며, 향후 축구계 현장의 의견을 수렴해 개선 방안을 마련할 계획이다.

다만 현재 진행 중인 9~11월 A매치를 이끌 임시 감독 선임에는 직접 관여하지 않는다는 입장을 분명히 했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = K-축구 혁신위원회 공동위원장을 맡은 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원이 지난 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구 혁신위원회 출범식에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 2026.07.20 psoq1337@newspim.com

박 위원장은 "임시 감독 선임 과정에 혁신위가 개입할 수는 없다"면서도 "향후 정식 감독을 선임하는 기구와 절차가 보다 공정하고 전문적으로 운영될 수 있도록 제도적인 권고안을 마련하는 것이 혁신위의 역할"이라고 설명했다.

유소년 육성 시스템 개편도 주요 과제로 제시됐다. 혁신위는 단계별 선수 성장을 최우선 가치로 두고 폭염 등 기후 변화에 대응할 수 있도록 현재의 팀·대회·리그 운영 체계를 보완하고 관련 인프라를 확충하는 방향으로 논의를 이어가기로 했다.

현장의 의견을 직접 듣는 자리도 마련된다. 혁신위는 오는 19일 오후 2시 KFA 스타디움 대강당에서 제7차 회의를 겸한 '열린 경청회'를 개최한다. 축구인과 팬 누구나 참여할 수 있으며 유소년 육성 정책과 협회 운영 개선 방안 등을 중심으로 다양한 의견을 수렴할 예정이다.

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