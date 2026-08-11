대전 학생들, AI로 교육문제 해결 '실력 발휘'…전국대회 8개팀 수상

AI 핵심 요약beta
- 대전 학생 8개 팀이 11일 교육 공공데이터 AI 대회서 수상했다.
- 초등 한밭초, 중·고 대전과학고 팀이 각각 최우수상을 받았다.
- 대전시교육청은 AI·교육데이터 활용 교육환경을 확대하기로 했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 학생들이 교육 공공데이터와 인공지능(AI)을 활용한 전국 규모 대회에서 잇따라 수상하며 데이터 기반 문제해결 역량을 입증했다.
대전시교육청은 교육부와 전국 시·도교육청이 11일 세종컨벤션센터에서 공동 주최한 '제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회'에서 대전지역 학생 8개 팀이 최우수상과 우수상을 수상했다고 밝혔다.
이번 대회는 교육기관이 보유한 각종 공공데이터를 바탕으로 AI를 활용해 교육 현장의 문제를 해결하는 아이디어와 역량을 평가하는 전국 단위 대회다.
초등학생 분야에서는 'AI 활용 소속학교 홍보영상 제작', 중·고등학생 분야에서는 'AI 활용 아이디어 기획'을 주제로 나눠 진행됐다.
대전에서는 올해 초등학생 15개 팀과 중·고등학생 87개 팀 등 모두 102개 팀이 참가했다. 지난해 20개 팀보다 5배 이상 늘어난 규모로 교육 공공데이터와 AI 활용에 대한 학생들의 관심이 크게 높아진 것으로 나타났다.
학생들은 학교알리미와 나이스 교육정보 등 교육 공공데이터를 활용하고 생성형 AI와 데이터 분석 도구를 접목해 다양한 아이디어를 제시했다.
초등학생 분야 최우수상은 한밭초등학교 '서씨형제들' 팀이 차지했다. 이 팀은 학교알리미 자료를 기반으로 생성형 AI를 활용해 아버지의 추억과 아들의 시선을 연결한 홍보영상을 제작해 좋은 평가를 받았다.
중·고등학생 분야 최우수상은 대전과학고등학교 'SSS급 AI를 뽑아버렸다' 팀이 수상했다. 이 팀은 고교학점제 과목 개설 현황과 나이스 개방 정보 등을 분석해 공동교육과정 개설 우선순위를 결정하는 지원 방안을 제안했다.
시교육청은 이번 수상을 계기로 학생들이 교육데이터와 AI를 실제 문제 해결에 활용할 수 있는 교육 환경을 지속적으로 확대할 계획이다.
오석진 교육감은 "올해는 AI 활용 분야가 새롭게 확대되고 참가팀도 지난해보다 크게 증가하면서 학생들의 AI 활용 역량과 교육 공공데이터에 대한 관심이 한층 높아졌다"며 "AI 교육 1번지 실현을 위해 학생들이 AI와 교육데이터를 마음껏 활용할 수 있는 환경을 지속적으로 조성하고 창의적인 인재 양성에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
vincent977@newspim.com