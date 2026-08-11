고양특례시, 내비게이션에 '실시간 교통신호 정보' 제공 확대

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시가 11일 고양대로·중앙로·화정로 112곳에 신호정보를 추가했다.
- 네이버 지도 내비게이션에서 전방 신호 잔여시간을 실시간 제공한다.
- 시민들은 대기시간 예측으로 급가감속과 추돌사고를 줄일 수 있다.
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 출퇴근 시간대 교통량이 많은 고양대로와 중앙로, 화정로 3개 도로 112곳에 실시간 교통신호 정보제공 서비스를 추가로 제공한다고 11일 밝혔다.
실시간 교통신호 정보제공 서비스는 지자체와 경찰청에서 관리하는 교통신호 정보를 민간 내비게이션과 연계해 운전자에게 전방 신호등의 잔여 시간과 신호 변경 시점을 실시간으로 제공하는 서비스다.
현재 네이버 지도 내비게이션에서 서비스를 제공하고 있으며 향후 대상 구간을 순차적으로 확대할 예정이다.
사업 대상 구간인 고양대로와 중앙로는 고양시 내에서 출퇴근 시간대 교통량이 집중되는 주요 혼잡 도로다. 시는 지난 1월 중앙로 29개 교차로(덕은교 삼거리~대곡역)에 대해 실시간 교통신호 정보제공 사업을 우선 시행했다.
이번에 112곳을 추가하면서 고양대로, 중앙로, 화정로 전 구간 총 141곳의 신호등에서 실시간 교통신호 정보제공 서비스를 이용할 수 있게 됐다.
서비스를 통해 운전자는 교차로 접근 시 신호 대기 시간을 사전에 예측할 수 있어 불필요한 급가속과 급감속을 줄일 수 있으며 교차로 진입 시 발생하는 꼬리 물기와 급제동에 따른 추돌 사고 예방에도 도움이 될 것으로 기대한다.
이무근 교통정책과장은 "매일 출퇴근길 교통 정체로 불편을 겪던 시민들이 보다 안전하고 예측 가능한 운전을 할 수 있을 것으로 기대한다"며 "교통 체증 완화와 사고 예방에 효과가 있는 만큼 주요 도로를 중심으로 첨단 스마트 교통 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com