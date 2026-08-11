구례군·광양 농축협, 고향사랑 교차 기부 실천…1400만 원 모금

AI 핵심 요약beta
- 구례군과 광양시 농축협 임직원이 10일 상호 기부했다.
- 양측은 고향사랑기부금 700만 원씩 2년 연속 기탁했다.
- 양 지역은 기부를 바탕으로 상생발전을 기대했다.
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[구례=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 구례군과 광양시 농축협 임직원이 고향사랑기부금 700만 원씩 상호 기부했다.
구례군은 지난 10일 군청 군수실에서 고향사랑기부금 상호 기탁식을 열었다고 11일 밝혔다. 지난해에 이어 2년 연속 추진된 기부 활동이다.
고향사랑기부제는 개인이 주소지를 제외한 지방자치단체에 연간 2000만 원까지 기부할 수 있는 제도다.
기탁식에는 장길선 구례군수와 곽형환 농협중앙회 구례군지부장, 김치웅 구례농협 조합장, 허재근 산동농협 조합장, 최정범 구례축협 조합장 등이 참석했다. 광양에서는 서형인 농협중앙회 광양시지부장과 허순구 광양농협 조합장이 함께했다.
서형인 지부장은 "임직원들의 정성이 양 지역 발전의 밑거름이 되길 바란다"고 말했다. 장 군수는 "2년 연속 마음을 모아준 농축협 임직원에게 감사드린다"며 "양 지역의 우의가 상생발전으로 이어지길 기대한다"고 말헀다.
chadol999@newspim.com