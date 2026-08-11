부산시, 퐁피두 센터 분관·라스칼라 공연 놓고 숙의·소통 절차 가동

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 11일 퐁피두 분관·오페라하우스 숙의에 착수했다
- 시민·예술인 참여로 맞춤형 의견수렴 절차를 진행한다
- 다음달 위원회 심의 뒤 10월초 최종 결정을 발표한다
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다음달 문화협력위원회 심의
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산시가 퐁피두 센터 분관 건립과 부산오페라하우스 라스칼라 초청 개관 공연을 두고 시민과 문화예술인이 참여하는 숙의·소통 절차를 가동한다.
부산시는 퐁피두 센터 분관 건립 사업과 부산오페라하우스 라스칼라 초청 개관 공연 등 문화분야 현안의 결정을 위해 시민과 문화예술인이 참여하는 숙의·소통 방안을 마련해 추진한다고 11일 밝혔다.
시는 쟁점 사안별 숙의 절차와 시민 직접소통을 함께 진행해 정책의 절차적 정당성과 시민 수용성을 동시에 확보한다는 방침이다.
두 사안은 여건이 서로 다른 만큼 개별 맞춤형 숙의 절차를 마련해 시민과 문화예술인 의견을 수렴하고 시의회 및 시민단체와도 소통해 정책적 공감대를 넓힐 계획이다.
퐁피두 센터 분관 건립사업은 8월 중 전문가 중심의 합동점검단을 구성해 정책 검토의 객관성을 높인다. 이후 자료 검토와 점검 회의 등을 거쳐 최종 의견서를 마련할 예정이다.
라스칼라 초청 공연의 경우 부산오페라하우스 운영자문단, 지역예술인·시민이 참여하는 토론회, 대시민 여론조사 등 다양한 숙의 과정을 거친다.
이 외에도 부산오페라하우스 개관페스티벌, 운영계획, 지역 오페라 생태계 구축 등에 대해서도 논의한다.
시는 결론을 토대로 다음달 '부산시 문화협력위원회'를 열어 두 현안을 심의한다. 9월 말에는 시장이 직접 시의회, 지역예술인, 시민단체 등의 의견을 듣는 '민선9기 문화예술정책 타운홀미팅'을 개최해 민선9기 주요 문화예술정책의 방향과 원칙을 정립할 방침이다.
타운홀미팅은 생중계로 진행돼 문화현안과 정책에 대한 시장의 입장이 시민들에게 직접 전달될 예정이다.
또 10월 초 민선9기 문화 비전을 제시하고 퐁피두 센터 분관 건립과 라스칼라 초청 개관 공연에 대한 최종 정책 결정을 시민들에게 발표할 계획이다.
전재수 시장은 이번 결정에 대해 "두 가지 현안에 대한 조속한 정책 결정이 요구된다고 보고 시민의견 수렴과 타운홀미팅 개최 등 충분한 숙의 과정을 통해 절차적 정당성과 시민 수용성을 확보할 필요가 있다고 판단했다"며 "시민 모두가 공감할 수 있는 합리적인 결론에 도달하기 위해 모든 노력을 기울이겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com