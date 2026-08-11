전주시 '전주 리브립' 도서관 여행상품 출시…책과 관광의 만남

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 11일 도서관 관광상품 전주 리브립을 선보였다.
- KTX와 버스투어로 연화정·한옥마을·동문헌책·아중호수도서관을 돈다.
- 도서관 탐방에 한옥마을과 비빔밥 체험을 더해 체류형으로 꾸몄다.
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연화정·한옥마을 등 특색 도서관 탐방에 미식·문화체험 결합
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 지역의 독특한 도서관과 관광자원을 결합한 체류형 여행상품을 선보이며 새로운 관광 콘텐츠 발굴에 나선다고 11일 밝혔다.
전주시는 도서관과 여행을 결합한 '전주 리브립(Librip)'을 민간 여행사를 통해 운영한다. 리브립은 도서관(Library)과 여행(Trip)을 합친 이름으로 전주의 특색 있는 도서관을 둘러보며 책과 함께 휴식과 여유를 즐기는 감성 여행 프로그램이다.
여행상품은 KTX 연계 상품과 수도권 출발 전용 버스투어로 구성됐다. 공모를 통해 선정된 아름여행사, 여행공방, 해밀여행사, 행복을주는사람들 등 4개 전문 여행사가 상품을 운영한다.
주요 코스는 덕진공원의 한옥 도서관인 연화정도서관, 전주한옥마을의 한옥마을도서관, 레트로 감성을 느낄 수 있는 동문헌책도서관, 음악과 호수가 어우러진 아중호수도서관 등이다.
도서관 탐방과 함께 전주한옥마을과 서학예술마을을 둘러보고 전주비빔밥 체험 등 지역의 대표적인 미식과 문화도 경험할 수 있도록 구성했다.
상품 일정과 예약은 비짓전주 누리집 '여행상품 홍보관-도서관 여행' 또는 지정 여행사를 통해 확인할 수 있다.
이성순 전주시 문화체육관광국장은 "전주 리브립은 전주의 독특한 도서관 인프라와 문화관광을 결합한 차별화된 콘텐츠"라며 "전국의 관광객들이 전주의 도서관에서 책과 함께 특별한 추억을 만들어가길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com