[프로농구] 청주 KB 스타즈, 대학생 홍보대사 '슈팅스타 16기' 모집

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=청주 KB국민은행 스타즈가 스포츠마케팅 현장을 함께할 대학생 홍보대사 '슈팅스타 16기'를 오는 23일까지 모집한다. 스포츠마케팅 실무 경험을 쌓을 수 있고, 해외 전지훈련 참관 특전도 주어진다.
'슈팅스타'는 대학생들이 프로스포츠 구단의 홍보 및 마케팅 업무를 직접 경험하며 실무 역량을 키울 수 있도록 지원하는 프로그램으로, 2011년부터 꾸준히 운영되어 오고 있다.
이번 16기는 충청권 소재 대학 재학생 및 휴학생을 대상으로 선발한다. 최종 선발된 인원은 오는 9월부터 내년 4월까지 약 8개월간 구단 공식 SNS 콘텐츠 제작, 홈경기 이벤트 기획 및 운영, 연고지 홍보활동 등 스포츠마케팅 전반의 실무를 경험하게 된다.
참여자들에게는 활동 기간 중 매월 팀별 활동비가 제공되며, 최우수팀에게는 선수단 해외 전지훈련 참관 등 특별한 현장 체험 기회도 주어진다.
지원 방법과 모집 일정 등 자세한 내용은 KB스타즈 농구단 홈페이지와 SNS 채널 등에서 확인할 수 있다.
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