체육공단, '2026 인공지능(AI) 활용 스포츠 활동 쇼트폼 공모전' 개최

AI 핵심 요약beta
- 체육공단과 문체부가 10월 15일 스포츠의 날 기념 공모전을 열었다.
- 생성형 AI로 재구성한 30초 이상 90초 이하 영상이 대상이다.
- 내달 15일까지 접수하며 총 2080만 원 상금을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)과 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)가 '2026 인공지능(AI) 활용 스포츠 활동 쇼트폼 공모전'을 개최한다.
10월 15일 '제64회 스포츠의 날'을 기념해 스포츠의 긍정적인 가치를 국민과 함께 나누기 위한 이번 공모전은 올해로 3회째를 맞이한다. 자신의 스포츠 활동 영상을 생성형 인공지능(AI)을 활용해 나만의 스포츠 이야기로 재구성하는 방식으로 진행해 국민 참여의 폭을 넓혔다.
공모전은 일반부와 학생부로 구분해 진행되며, 개인 또는 3인 이하 팀 단위로 응모할 수 있다. 주제는 '실제 촬영한 스포츠 활동 영상을 생성형 인공지능(AI)으로 자유롭게 재구성한 나만의 스포츠 이야기'로 스포츠의 가치를 함께 나눌 수 있는 내용을 담은 30초 이상 90초 이하 영상은 모두 출품할 수 있다.
참가자는 공모 기간 내 유튜브, 인스타그램, 틱톡 중 한 곳에 필수 해시태그(#모두가즐기는스포츠, #스포츠의날, #당스보)와 함께 영상을 게시한 후 공모전 누리집을 통해 접수하면 된다.
체육공단은 응모작을 대상으로 3차례의 전문가 심사와 저작권 공개 검증을 거쳐 부문별 7명(팀)씩 총 14명(팀)의 수상자와 참가상을 선정해 총 2,080만 원에 이르는 상금을 지급할 예정이다. 부문별 대상에게는 문체부 장관상도 수여된다.
응모를 희망하는 국민은 내달 15일까지 공모전 누리집에서 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 공모전 누리집 또는 운영사무국 '카카오톡 채널(KSPO 공모전 운영사무국)'을 통해 확인하면 된다.
한편, 이번 공모전의 시상식은 스포츠의 날인 10월 15일에 열리며, 수상작은 추후 방송, 유튜브 등 다양한 매체에서 활용될 예정이다.
iaspire@newspim.com