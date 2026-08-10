[인사] 세종교육청

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 9월 1일자 인사를 단행했다.
- 김명숙 교육국장 등 장학관·교육연구관을 배치했다.
- 교장·교감·원감 전보와 승진도 함께 실시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<9월 1일자>
◇장학관·교육연구관
▲교육국장 김명숙 ▲학교정책과장 오기열 ▲미래기획관 김일환 ▲교원인사과장 최미연 ▲세종교육원 교육연수부장 정정숙 ▲감사관 청렴감찰담당 최수영 ▲학교정책과 학교정책기획담당 한유화 ▲유초등교육과 특수교육지원센터담당 양한준 ▲중등교육과 중등교육과정담당 팽주만 ▲중등교육과 중등장학담당 김율리 ▲교원인사과 유초등인사담당 유지연 ▲교원인사과 중등인사담당 김도영 ▲교원인사과 교원역량강화담당 신동님 ▲운영지원과 정책보좌담당 김제천 ▲교육복지과 교육복지담당 이연주 ▲노사정책과 노사정책담당 박민아 ▲학교지원본부 교권보호담당 김동겸 ▲평생교육원 지역교육협력담당 강철호
◇장학사·교육연구사
▲미래기획관 문경미 ▲학교정책과 김세나 ▲학교정책과 이미향 ▲중등교육과 노우석 ▲중등교육과 서창국 ▲중등교육과 신세일 ▲중등교육과 한동헌 ▲중등교육과 심현아 ▲교원인사과 남수정 ▲교원인사과 류지은 ▲교원인사과 유주현 ▲학교지원본부 이형곤 ▲학교지원본부 황나영 ▲학교지원본부 강영숙 ▲평생교육원 박지연 ▲감사관 남정아 ▲유초등교육과 유명희 ▲교육복지과 김정미 ▲노사정책과 홍성무 ▲교육문화원 김수정
◇교장·원장 전보
▲도란유 최은영 ▲전의중 홍순덕
◇교장·원장 전직
▲새롬초 김삼헌 ▲종촌초 박병관 ▲연양초 정종필 ▲조치원신봉초 최복락 ▲도담중 백윤희
◇교장·원장 승진
▲늘봄유 김미덕 ▲솔빛숲유 양영란 ▲나성중 김송이 ▲다정중 신현숙 ▲새롬고 김응현
◇교장·원장 중임
▲감성초 김상희 ▲여울초 류상의 ▲솔빛초 정원식 ▲새뜸중 박길선 ▲세종중 박헌정
◇교감·원감 전보
▲해들유 문소영 ▲가득유 조현서 ▲나성초 김은경 ▲아름초 박주호 ▲의랑초 백선수 ▲연서초 정상희 ▲연양초 최유리 ▲해밀중 박은영 ▲부강중 안선미 ▲두루고 박일숙
◇교감·원감 전직
▲소담초 서영선 ▲반곡초 주정훈 ▲글벗중 김영주 ▲다정고 최선미 ▲온세종 박지현
◇교감·원감 승진
▲새움유 김미진 ▲글벗유 서혜영 ▲나래유 손현진◇장학관․교육연구관 ▲교육국장 김명숙 ▲학교정책과장 오기열 ▲미래기획관 김일환 ▲교원인사과장 최미연 ▲세종교육원 교육연수부장 정정숙 ▲감사관 청렴감찰담당 최수영 ▲학교정책과 학교정책기획담당 한유화 ▲유초등교육과 특수교육지원센터담당 양한준 ▲중등교육과 중등교육과정담당 팽주만 ▲중등교육과 중등장학담당 김율리 ▲교원인사과 유초등인사담당 유지연 ▲교원인사과 중등인사담당 김도영 ▲교원인사과 교원역량강화담당 신동님 ▲운영지원과 정책보좌담당 김제천 ▲교육복지과 교육복지담당 이연주 ▲노사정책과 노사정책담당 박민아 ▲학교지원본부 교권보호담당 김동겸 ▲평생교육원 지역교육협력담당 강철호
◇장학사·교육연구사
▲미래기획관 문경미 ▲학교정책과 김세나 ▲학교정책과 이미향 ▲중등교육과 노우석 ▲중등교육과 서창국 ▲중등교육과 신세일 ▲중등교육과 한동헌 ▲중등교육과 심현아 ▲교원인사과 남수정 ▲교원인사과 류지은 ▲교원인사과 유주현 ▲학교지원본부 이형곤 ▲학교지원본부 황나영 ▲학교지원본부 강영숙 ▲평생교육원 박지연 ▲감사관 남정아 ▲유초등교육과 유명희 ▲교육복지과 김정미 ▲노사정책과 홍성무 ▲교육문화원 김수정
◇교장·원장 전보
▲도란유 최은영 ▲전의중 홍순덕
◇교장·원장 전직
▲새롬초 김삼헌 ▲종촌초 박병관 ▲연양초 정종필 ▲조치원신봉초 최복락 ▲도담중 백윤희
◇교장·원장 승진
▲늘봄유 김미덕 ▲솔빛숲유 양영란 ▲나성중 김송이 ▲다정중 신현숙 ▲새롬고 김응현
◇교장·원장 중임
▲감성초 김상희 ▲여울초 류상의 ▲솔빛초 정원식 ▲새뜸중 박길선 ▲세종중 박헌정
◇교감․원감 전보
▲해들유 문소영 ▲가득유 조현서 ▲나성초 김은경 ▲아름초 박주호 ▲의랑초 백선수 ▲연서초 정상희 ▲연양초 최유리 ▲해밀중 박은영 ▲부강중 안선미 ▲두루고 박일숙
◇교감·원감 전직
▲소담초 서영선 ▲반곡초 주정훈 ▲글벗중 김영주 ▲다정고 최선미 ▲온세종 박지현
◇교감·원감 승진
▲새움유 김미진 ▲글벗유 서혜영 ▲나래유 손현진
vincent977@newspim.com