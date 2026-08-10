광복절 연휴 나흘간 경륜 개최…17일 무료입장 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 경륜경정총괄본부가 14일부터 17일까지 경륜을 개최했다.
- 광복절 연휴에 맞춰 사흘 아닌 나흘간 진행했다.
- 17일에는 스피드온 이용객 대상 무료입장을 실시했다.
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연휴 마지막 날 스피드온 고객 대상 전국 영업장 무료입장
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 오는 14일부터 17일까지 나흘간 광명스피돔을 비롯한 전국 경륜 영업장에서 경륜 경주를 개최한다고 10일 밝혔다.
본부에 따르면 이번 경륜은 광복절 연휴 기간을 맞아 평소보다 하루 늘어난 나흘간 일정으로 진행된다.
경륜경정총괄본부는 연휴 기간 관람객들에게 다채로운 경주를 선보이는 한편 광명스피돔을 찾는 시민들이 스포츠와 여가를 함께 즐길 수 있도록 편의시설과 휴게공간을 가동할 예정이다.
특히 연휴 마지막 날인 8월 17일에는 광명스피돔 및 전국 경륜 영업장에서 모바일 앱 '스피드온' 이용 고객을 대상으로 무료입장 이벤트를 진행한다.
경륜경정총괄본부는 나흘간 이어지는 광복절 연휴 기간 안전하고 쾌적한 관람 환경을 제공하기 위해 현장 안전 점검 및 관리 강화에 집중할 방침이다.
경륜경정총괄본부 관계자는 "광복절 연휴를 맞아 경륜을 즐기려는 고객들에게 다양하고 박진감 넘치는 경주를 제공하고자 한다"며 "시민들이 안심하고 편안하게 이용할 수 있도록 현장 안전과 고객 편의 제공에 만전을 기하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com