[LIV] 안병훈, 뉴욕대회 2R 합계 2언더파 공동 13위로 도약

AI 핵심 요약beta
- 안병훈이 8일 LIV 골프 뉴욕 2라운드서 3언더파를 쳤다.
- 중간 합계 2언더파로 공동 13위에 올라 톱10 진입을 노렸다.
- 호아킨 니만이 13언더파로 단독 선두를 질주했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 코리안 골프클럽의 주장 안병훈이 LIV 골프 뉴욕 대회(총상금 3000만 달러) 2라운드에서 순위를 끌어올리며 시즌 두 번째 톱10 진입 발판을 마련했다.
안병훈은 8일(한국시간) 미국 뉴저지주 베드민스터의 트럼프 내셔널 골프 클럽 베드민스터(파71)에서 열린 대회 2라운드에서 버디 4개, 보기 1개로 3언더파 68타를 쳤다.
중간 합계 2언더파 140타를 기록한 안병훈은 피터 율라인(미국), 마크 리슈먼(호주)과 함께 공동 13위에 이름을 올렸다. 공동 10위 그룹과는 단 2타 차다.
올해 LIV 골프에 합류한 안병훈은 데뷔전이었던 지난 2월 리야드 대회에서 공동 9위에 오르며 한국 국적 선수 최초로 LIV 골프 톱10을 달성했다.
안병훈은 첫 홀이었던 8번홀(파5)에서 버디를 낚으며 기분 좋게 출발했다. 이어 12번홀(파4)에서 2.8m, 15번홀(파5)에서 6.1m 버디 퍼트를 성공시키며 순조롭게 타수를 줄였다. 1번홀(파4)에서 스리 퍼트로 첫 보기를 범했으나 3번홀(파4)에서 바로 버디로 만회하며 라운드를 마쳤다.
송영한은 1언더파 70타를 쳐 중간 합계 이븐파 142타로 공동 20위에 올랐다. 김민규는 이븐파를 적어내며 중간 합계 3오버파 145타로 공동 35위, 문도엽은 2타를 잃어 중간 합계 7오버파 149타로 공동 48위에 머물렀다.
지난 5월 부산 대회 우승자인 호아킨 니만(칠레)이 6타를 줄여 중간 합계 13언더파 129타를 적어내 2위 리 웨스트우드(잉글랜드·8언더파 134타)를 5타 차로 제치고 단독 선두를 질주했다.
psoq1337@newspim.com