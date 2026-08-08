청주 무심천에 보랏빛 꽃물결…7만본 숙근버베나 만개

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 8일 무심천 꽃정원에 숙근버베나를 만개시켰다.
- 약 2000㎡에 7만본이 피어 보랏빛 꽃길을 만들었다.
- 이달 중순부터 흥덕대교 일원에 황화코스모스가 핀다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주 무심천에 보랏빛 꽃물결이 펼쳐졌다.
청주시가 서원구 사직동 무심천 롤러장 일원에 조성한 꽃정원에서 숙근버베나가 만개하면서 도심 속 새로운 여름 풍경을 연출하고 있다.
8일 시에 따르면 꽃정원은 약 2000㎡ 규모로 7만본의 연보라색 숙근버베나와 분홍빛 가우라가 함께 피어나면서 화사한 꽃길이 만들어졌다.
산책을 즐기는 시민들은 꽃길을 따라 걸으며 여름 풍경을 감상하고 꽃을 배경으로 사진을 찍는 모습도 이어지고 있다.
숙근버베나는 6월부터 10월까지 꽃을 피우는 여러해살이 관상식물이다.
한여름부터 가을까지 비교적 오랜 기간 꽃을 볼 수 있고 벌과 나비 등 수분매개곤충을 유인해 생태적 가치도 높은 식물로 꼽힌다.
특히 이달 중순부터는 흥덕대교 일원을 시작으로 황화코스모스가 차례로 꽃을 피울 전망이다.
보랏빛 숙근버베나에 이어 황금빛 코스모스가 무심천변을 물들이면서 시민들의 새로운 산책·나들이 명소가 될 것으로 기대된다.
시 관계자는 "무심천을 찾는 시민들이 계절마다 변화하는 꽃과 자연을 가까이에서 즐길 수 있도록 다양한 꽃 경관을 조성하고 있다"며 "도심 속에서 잠시나마 여유를 느낄 수 있는 공간이 되길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com