의정부교육지원청, 경기북부 4개지역 잇는 '의정부U-GROW 직무아카데미' 운영 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도의정부교육지원청은 5일 지방공무원 123명을 대상으로 U-GROW 의지력 직무아카데미 개방형 연수를 실시했다
- 이번 연수는 교육공무직 인사·복무·급여 담당자의 업무 정확성과 학교 현장 대응 역량 강화를 목표로 3시간 실무형 교육으로 진행했다
- 의정부교육지원청은 자체 개발 연수를 인근 4개 지역에 개방해 우수 교육자원 공유와 권역 단위 직무연수 협력 기반을 확대할 계획이다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도의정부교육지원청은 지난 5일 의정부교육지원청 제1회의실에서 의정부·동두천양주·포천·연천 등 4개 지역 지방공무원 123명을 대상으로 '2026 의정부 U-GROW 의지力 직무아카데미 개방형 연수'를 실시했다고 6일 밝혔다.
이번 연수는 직무아카데미 수요조사 결과를 반영해 교육공무직원 인사·복무·급여 담당자의 업무 정확성과 학교 현장의 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
연수는 '교육공무직원 인사관리·급여 심화 과정'을 주제로 3시간 동안 진행됐으며 주요 인사·급여 관련 기준과 현장 사례를 연계해 실무형 교육 중심으로 진행됐다.
특히 의정부교육지원청이 자체 개발한 'U-GROW 의지力 직무아카데미'를 인근 지역에 개방함으로써 지역 간 우수 교육자원을 공유하고 권역 단위 직무연수 협력 기반을 확대할 계획이다.
서권호 교육장은 "이번 개방형 연수는 현장의 교육 수요를 반영한 실무 중심 연수를 인근 지역과 함께 공유한다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 지역 간 협력을 바탕으로 지방공무원의 전문성과 학교 현장 지원 역량을 높일 수 있는 맞춤형 연수를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com