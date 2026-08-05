서울시, 200억 투입해 데이터센터 인프라 고도화...AI 행정 지원

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정보자원 207식 구축…재난복구·온라인 소산 백업 강화

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 시 데이터센터가 인공지능(AI) 행정을 뒷받침하는 핵심 기반 시설로 새롭게 탈바꿈한다고 5일 밝혔다.

서울시는 약 200원 규모의 '2026년 정보자원 통합구축 사업' 사업자를 선정한다. 서버·스토리지·네트워크 등 정보자원 207식(하드웨어 112식, 시스템소프트웨어 95식)을 구축해 AI·클라우드 기반 디지털 행정서비스를 안정적으로 운영할 수 있는 데이터센터 인프라를 전면 고도화한다.

서울시청 전경 [사진=뉴스핌DB]

서울시는 생성형 AI 등 고성능 연산을 안정적으로 처리할 수 있도록 그래픽처리장치(GPU) 기반 시설을 구축한다. 향후 확대될 AI 행정서비스를 지원한다. AI 서비스 운영에 필요한 전력·냉각 등 데이터센터 기반시설도 함께 고도화해 안정적인 운영 환경을 마련한다.

클라우드 기반 통합운영으로 AI 행정 기반과 예산 효율성도 높인다. 클라우드 기반 운영체계를 확대해 AI 행정서비스 확대에 필요한 정보자원을 효율적으로 운영하고 증가하는 행정 수요에도 안정적으로 대응한다.

재난 발생 시에도 중단 없는 행정서비스 제공을 위해 재해복구체계 강화 및 센터 간 온라인 소산백업 환경을 확대 구축한다. 서울시는 현재 서초센터와 상암센터를 이원화하여 운영하고 있다. 이번 사업을 통해 두 센터 간 재난복구(DR) 체계를 한층 고도화한다.

핵심 시스템은 센터 간 상호 재난복구 체계를 구축하여 한쪽 센터에 장애가 발생하더라도 다른 센터에서 서비스를 신속하게 이어받을 수 있도록 운영된다. 또 백업 전용장비(어플라이언스)를 추가 도입하고 온라인 소산백업 환경을 확대해 대용량 데이터를 더욱 빠르게 백업하고 복구시간도 단축한다.

서울시는 이번 사업을 통해 AI 행정과 클라우드 기반 디지털 행정을 안정적으로 뒷받침할 데이터센터 기반을 구축하고, 재난 대응체계와 서비스 연속성을 강화해 시민이 언제 어디서나 행정서비스를 이용할 수 있도록 할 계획이다.

정영준 서울시 디지털도시국장은 "데이터센터는 시민이 직접 보지는 않지만 서울시 모든 디지털 행정을 움직이는 심장과 같은 기반시설"이라고 말했다.

이어 "이번 정보자원 통합구축 사업을 통해 재난과 장애에도 흔들리지 않는 안정적인 데이터센터를 구축하고 AI 시대에도 지속 가능한 디지털 행정 기반을 마련해 시민에게 더욱 안전하고 신뢰받는 행정 서비스를 제공하겠다"고 덧붙였다.

blue99@newspim.com