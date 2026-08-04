창녕군, 보행 불편 해소 정비사업 추진…안전한 이동 환경 조성

AI 핵심 요약beta
- 경남 창녕군이 4일 읍면별 생활권 보행환경 개선계획을 마련했다
- 군은 보도 정비·노견 확포장 등 맞춤형 보행환경 개선사업을 단계적으로 추진한다
- 군은 농촌지역 보행시설을 확충해 전동휠체어 이용자 등 모두가 안심하고 걸을 수 있는 환경을 조성할 방침이다
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[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군이 보행 불편 해소와 안전한 이동 환경 조성을 위해 읍면별 생활권 보행환경 개선계획을 마련했다.
군은 보행 불편 해소를 위해 보도 정비와 노견 확포장을 중심으로 생활권 보행환경 개선사업을 단계적으로 추진한다고 4일 밝혔다.
군은 보도 내 지장물, 노후·파손된 보도, 보도 미설치 구간, 협소한 노견 등을 우선 정비 대상으로 보고 지역 여건에 맞는 맞춤형 사업을 진행할 계획이다.
고령화로 전동휠체어 등 이동 보조수단 이용이 늘어난 점도 사업 추진 배경이 됐다. 군은 농촌지역의 보행시설 부족이 안전 문제로 이어질 수 있다고 보고 개선 대상지를 조사해 기존 보도를 정비하고 노견을 넓히는 방식으로 보행공간을 확보할 방침이다.
군 관계자는 "생활권 보행환경 개선은 군민 안전과 직결되는 사업"이라며 "현장 중심의 정비를 통해 누구나 안심하고 걸을 수 있는 보행환경을 만들겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com