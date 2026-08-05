HDC랩스, AI 기반 공간 관리 'AX 솔루션' 체계 구축

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = HDC랩스가 인공지능(AI) 기술을 활용한 공간 제어 및 관리 사업을 추진한다. 그룹 내 시범 운용과 주요 사업 과제에서 축적한 운영 성과를 바탕으로 솔루션 공급 대상을 넓히고 경쟁력을 개선한다는 방침이다.

[이미지=HDC랩스] HDC랩스 'AX Solution' 기업 홈페이지 메인 화면.

HDC랩스는 공간 안전관리, 시설 운영, 업무 자동화 영역을 통합하는 'AX 솔루션' 시스템을 도입했다고 밝혔다. 이 체계는 비전 AI, 에이전트 AI, 피지컬 AI, 데이터 및 AI 플랫폼 등 4가지 기술을 핵심으로 구성됐다. 이를 바탕으로 ▲스마트 안전관제 ▲지능형 공간운영 ▲통합 자동화 ▲컴패니언 AI 등 4개 영역으로 구분해 제공한다.

스마트 안전관제는 AI 영상 분석과 센서 데이터를 활용해 위험 상황을 파악하고 현장 조치를 지원한다. 지능형 공간운영은 공간 분석 데이터를 기반으로 시설 운영과 에너지 사용 효율을 관리한다. 통합 자동화는 로봇과 AI 에이전트를 연계해 반복 프로세스를 자동 처리하며, 컴패니언 AI는 맞춤형 서비스를 제공한다.

HDC랩스는 서울원 아이파크와 용산아이파크몰 등 그룹 내 주요 자산에 해당 운영 기술을 우선 적용해 실증을 진행했다. 한국타이어 테크노돔 등 외부 사업장으로 적용 대상을 늘렸으며, 향후 시설관리(FM)와 제조, 상업시설 등 다양한 분야로 사업을 확장할 계획이다.

솔루션 정보 전달을 위해 기업 공식 홈페이지 개편 작업도 병행하고 있다. 새로 단장하는 웹사이트에는 AX 솔루션 전용 공간이 신설돼 핵심 기술, 솔루션 구성, 적용 분야 등이 안내될 예정이다.

한편 HDC랩스의 2분기 연결 기준 매출은 1537억3300만원으로 전년 동기 대비 9. 2% 감소했으나, 영업이익은 58억4000만원으로 58. 8% 늘었다. 당기순이익은 69억1400만원을 기록해 65. 1% 증가했다.

이준형 HDC랩스 대표는 "공간 관리 이력을 기반으로 AI 기술의 실질적 적용 방안을 마련하고 있으며, AX 솔루션을 활용해 건설, 시설관리, 제조, 상업시설, 주거 등 여러 산업 분야의 공간 운영 전환을 지원할 방침"이라고 설명했다.

whitss@newspim.com