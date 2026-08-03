'폭염중대경보' 거창군, 비상 2단계 시행…군민 보호 강화

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취약계층 보호·온열질환 예방

인명피해 예방 비상체계 유지

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 폭염중대경보 발효에 따라 비상 2단계를 가동하고 무더위쉼터와 생수나눔터 등을 늘려 군민 피해 최소화에 나섰다.

군은 3일 폭염중대경보 발효에 따라 군수 주재 상황판단회의를 열고 비상 2단계를 발령했다고 밝혔다.

3일 오전 10시 폭염중대경보가 발표되자 이홍기 거창군수 주재로 군청에서 열린 상황판단회의[사진=거창군] 2026.08.03

이번 특보로 거창남부 지역인 거창, 마리, 남상, 남하, 신원, 가조에는 첫 폭염중대경보가 발효됐고 거창북부 지역인 주상, 웅양, 고제, 북상, 위천, 가북은 폭염경보로 격상됐다.

폭염중대경보는 올해 새로 도입된 특보 단계로 일최고 체감온도 38도 이상 또는 일최고기온 39도 이상이 1일 이상 지속될 것으로 예상될 때 발효된다. 기상청에 따르면 거창은 지난 2일 39.4도를 기록했다.

군은 안전총괄과와 협업부서, 읍면의 대응 상황을 점검하고 폭염 위험 현장 점검과 취약계층 보호를 위해 비상근무를 실시하기로 했다. 지속되는 가뭄 상황에 대비해 현장 중심 점검도 강화하고 필요할 경우 즉각 조치할 방침이다.

온열질환 예방을 위해 무더위쉼터 571곳과 생수나눔터 4곳, 그늘막 42곳을 운영 중이다. 도심 열섬현상 완화를 위해 살수차 2대를 15㎞ 구간에서 운행하고 쿨링포그 8곳을 0.5㎞ 구간에서 가동하고 있다.

군은 폭염중대경보 발효에 맞춰 살수차 2대와 생수나눔터 4개소를 추가로 운영하는 등 대응을 더 강화했다. 재난문자 발송과 자율방재단, 주민대피지원단을 통한 예찰활동도 늘려 피해 우려 지역을 살피고 있다.

이홍기 군수는 "이상기온으로 기상 예측이 어려운 만큼 단계별 비상체계를 상시 유지해 달라"며 "폭염은 군민의 생명과 직결된 재난인 만큼 인명피해 예방에 최선을 다해 달라"고 말했다.

yun0114@newspim.com