용인시·서울대, 멜론 숙기 판정 기술 개발…농가 생산성 향상 기대

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 서울대학교와 협력해 멜론 등 박과류의 수확 적기를 객관적으로 판단하는 숙기 판정 기술 개발에 나선다고 3일 밝혔다.

용인특례시와 서울대가 공동으로 멜론 숙기 판정 기술을 연구하는 모습.[사진=용인시]

이번 연구는 오는 10월까지 스마트농업 테스트베드에서 현장 실증 방식으로 진행되며 향후 지역 농가 확대 적용도 검토된다.

용인시는 재배 중인 멜론의 품종, 엽수, 수정일, 착과 마디 등 생육 정보를 서울대 연구진에 제공하고 일사량·온·습도·관수·적산온도·환경제어 설정값 등 재배 환경 데이터도 공유한다.

서울대 연구진은 이 데이터를 바탕으로 생육 단계와 숙기의 상관관계를 분석해 수확 적기를 객관적으로 판단할 수 있는 기준을 마련할 계획이다.

연구 결과로 도출한 멜론 숙기 판정 측정 기준은 용인시에 제공돼, 시험장 운영과 실제 재배 현장 적용에 활용될 예정이다.

권미나 용인농업기술센턴 기술지원과장은 "고온 등 이상기후로 농업 현장의 부담이 커진 만큼 이번 협력을 계기로 숙기 판정 기준과 관련 정보를 현장에 적용해 지역 농가의 생산성과 품질 경쟁력을 높이겠다"고 밝혔다.

seraro@newspim.com