용인시·서울대, 멜론 숙기 판정 기술 개발…농가 생산성 향상 기대

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 3일 서울대와 멜론 숙기 판정 기술 개발에 나섰다
- 양측은 10월까지 스마트농업 테스트베드에서 생육·환경 데이터를 활용해 수확 적기 기준을 마련한다
- 개발된 숙기 판정 기준은 용인시 시험장과 농가에 적용해 생산성과 품질 경쟁력 향상을 도모한다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 서울대학교와 협력해 멜론 등 박과류의 수확 적기를 객관적으로 판단하는 숙기 판정 기술 개발에 나선다고 3일 밝혔다.
이번 연구는 오는 10월까지 스마트농업 테스트베드에서 현장 실증 방식으로 진행되며 향후 지역 농가 확대 적용도 검토된다.
용인시는 재배 중인 멜론의 품종, 엽수, 수정일, 착과 마디 등 생육 정보를 서울대 연구진에 제공하고 일사량·온·습도·관수·적산온도·환경제어 설정값 등 재배 환경 데이터도 공유한다.
서울대 연구진은 이 데이터를 바탕으로 생육 단계와 숙기의 상관관계를 분석해 수확 적기를 객관적으로 판단할 수 있는 기준을 마련할 계획이다.
연구 결과로 도출한 멜론 숙기 판정 측정 기준은 용인시에 제공돼, 시험장 운영과 실제 재배 현장 적용에 활용될 예정이다.
권미나 용인농업기술센턴 기술지원과장은 "고온 등 이상기후로 농업 현장의 부담이 커진 만큼 이번 협력을 계기로 숙기 판정 기준과 관련 정보를 현장에 적용해 지역 농가의 생산성과 품질 경쟁력을 높이겠다"고 밝혔다.
seraro@newspim.com