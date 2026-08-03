용인시, 사이버침해대응센터 확장…공공기관 통합관제체계 구축

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 사이버침해대응센터를 확장하고 시 산하 공공기관까지 연계한 사이버보안 통합관제체계를 구축했다고 3일 밝혔다.

용인특례시가 새로 확장 이전한 사이버침해대응센터 내부 모습.[사진=용인시]

시에 따르면 시는 이번 고도화를 통해 사이버 위협에 대한 탐지·분석·대응 역량을 높였다.

용인시는 지난달 31일 기존 4㎡ 규모의 사이버침해대응센터를 8.6㎡로 넓히고 통합보안관제시스템을 교체하는 한편 지능형 자동화 대응 분석시스템을 새로 구축했다.

이를 통해 시청뿐 아니라 산하 공공기관에서 발생하는 사이버 위협도 실시간으로 감지하고 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

특히 경기도 최초로 시 산하 공공기관을 시 사이버침해대응센터와 연계한 통합관제체계를 구축해 관제 범위를 넓혔다.

새 보안장비를 설치한 기관은 용인도시공사, 용인문화재단, 용인시산업진흥원, 용인시청소년미래재단, 용인시정연구원, 용인자원봉사센터, 용인시시민프로축구단, 용인시장학재단 등 8곳이다.

한영미 시 정보통신과장은 "이번 고도화가 단순한 내부 보안 강화가 아니라 시 전체 공공기관의 보안 수준을 높이는 기반이 될 것"이라며 "향후 사이버 침해에 대한 선제 대응 능력을 강화하겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com