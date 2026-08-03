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용인특례시, '조아용' 3D 이모티콘 27만 개 무료 배포

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  • 용인특례시가 7일 조아용 3D 이모티콘 27만명분을 무료로 배포한다고 3일 밝혔다.
  • 카카오톡 용인시 채널 친구 추가 시 16종 이모티콘을 내려받아 30일간 사용할 수 있다.
  • 오는 10월 3~4일 용인미르스타디움에서 조아용 페스티벌을 개최해 지역 축제를 연다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

소셜 미디어 활용한 지역 홍보

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 카카오톡에서 활용 가능한 시 공식 캐릭터 '조아용' 3D 이모티콘 27만 명분을 오는 7일 무료로 제공한다고 3일 밝혔다.

용인특례시가 오는 7일부터 조아용 3D 이모티콘 배포 이벤트 홍보 이미지.[사진=요인시]

이번에 선보이는 이모티콘은 '조아용의 T나는 모먼트'로 조아용의 솔직하고 재치 있는 모습을 담은 16종의 일상 공감형 콘텐츠로 구성됐다.

시는 지난 2019년 조아용의 저작권을 등록한 8월 8일을 캐릭터의 생일로 규정하고 이를 기념해 시 카카오톡 채널 친구들과 함께 자축하는 차원에서 이번 이벤트를 마련했다.

기존 채널 친구는 물론 행사 당일 카카오톡 검색창에서 '용인시'를 검색해 채널을 추가한 이용자도 무료로 이모티콘을 내려받을 수 있으며 다운로드 후 30일간 사용할 수 있다.

용인시는 지난해에도 조아용 3D 이모티콘 무료 배포 이벤트를 진행했으며 당시 27만 명분이 배포 시작 28분 만에 모두 소진되는 등 큰 호응을 얻었다고 설명했다.

용인특례시가 오는 7일부터 배포하는 조아용 3D 이모티콘 16종.[사진=용인시]

이상일 용인시장은 "'조아용'은 지방자치단체 캐릭터의 한계를 벗어나 지역과 세대를 아우르며 많은 국민에게 사랑을 받고 있다"며 "조아용의 밝고 긍정적인 매력을 살린 공감형 이모티콘을 통해 가족, 지인들과의 대화에서 즐거움을 나누길 바란다"고 말했다.

시 공식 캐릭터 '조아용'은 2021년 한국콘텐츠진흥원이 주관한 '우리동네 캐릭터 대상'에서 지역 부문 대상을 수상하며 대표 공공캐릭터로 자리매김했다.

시는 2024년 시 청사 내 홍보존을 조성하고 팝업존 운영 등을 통해 국내·외 관광객에게 조아용을 꾸준히 알리고 있다.

아울러 용인특례시는 오는 10월 3~4일 용인미르스타디움에서 '2026 대한민국 조아용 페스티벌'을 개최해 조아용을 매개로 한 지역 축제의 장을 마련할 계획이다.

seraro@newspim.com

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