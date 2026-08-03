용인특례시, '조아용' 3D 이모티콘 27만 개 무료 배포

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 7일 조아용 3D 이모티콘 27만명분을 무료로 배포한다고 3일 밝혔다.
- 카카오톡 용인시 채널 친구 추가 시 16종 이모티콘을 내려받아 30일간 사용할 수 있다.
- 오는 10월 3~4일 용인미르스타디움에서 조아용 페스티벌을 개최해 지역 축제를 연다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 카카오톡에서 활용 가능한 시 공식 캐릭터 '조아용' 3D 이모티콘 27만 명분을 오는 7일 무료로 제공한다고 3일 밝혔다.
이번에 선보이는 이모티콘은 '조아용의 T나는 모먼트'로 조아용의 솔직하고 재치 있는 모습을 담은 16종의 일상 공감형 콘텐츠로 구성됐다.
시는 지난 2019년 조아용의 저작권을 등록한 8월 8일을 캐릭터의 생일로 규정하고 이를 기념해 시 카카오톡 채널 친구들과 함께 자축하는 차원에서 이번 이벤트를 마련했다.
기존 채널 친구는 물론 행사 당일 카카오톡 검색창에서 '용인시'를 검색해 채널을 추가한 이용자도 무료로 이모티콘을 내려받을 수 있으며 다운로드 후 30일간 사용할 수 있다.
용인시는 지난해에도 조아용 3D 이모티콘 무료 배포 이벤트를 진행했으며 당시 27만 명분이 배포 시작 28분 만에 모두 소진되는 등 큰 호응을 얻었다고 설명했다.
이상일 용인시장은 "'조아용'은 지방자치단체 캐릭터의 한계를 벗어나 지역과 세대를 아우르며 많은 국민에게 사랑을 받고 있다"며 "조아용의 밝고 긍정적인 매력을 살린 공감형 이모티콘을 통해 가족, 지인들과의 대화에서 즐거움을 나누길 바란다"고 말했다.
시 공식 캐릭터 '조아용'은 2021년 한국콘텐츠진흥원이 주관한 '우리동네 캐릭터 대상'에서 지역 부문 대상을 수상하며 대표 공공캐릭터로 자리매김했다.
시는 2024년 시 청사 내 홍보존을 조성하고 팝업존 운영 등을 통해 국내·외 관광객에게 조아용을 꾸준히 알리고 있다.
아울러 용인특례시는 오는 10월 3~4일 용인미르스타디움에서 '2026 대한민국 조아용 페스티벌'을 개최해 조아용을 매개로 한 지역 축제의 장을 마련할 계획이다.
seraro@newspim.com