완주군, 민생안정 지원금 1인당 30만 원 지원

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7월 31일 이전 거주자 대상...9월 8일부터 지급

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 고물가 등으로 어려움을 겪는 군민들의 생활 부담을 덜고 지역경제 활성화를 위해 민생안정 지원금 지급에 나선다고 3일 밝혔다.

이번 지원금은 2026년 7월 31일 기준 완주군에 주민등록을 두고 신청일까지 계속 거주한 군민과 결혼이민자, 영주권자를 대상으로 1인당 30만원씩 지급한다.

완주군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.03 lbs0964@newspim.com

신청과 지급은 오는 9월 8일부터 10월 30일까지 진행되며 초기 혼잡을 줄이고 신속한 지급을 위해 9월 8일부터 13일까지 집중 지급기간을 운영한다.

지원금은 읍·면 행정복지센터와 민원센터에서 선불카드 형태로 지급되며 집중 지급기간에는 경로당 등 현장 방문 지급도 진행할 예정이다.

신청자는 신분증을 지참하면 대상 확인 후 지원금을 받을 수 있으며 세대원이 방문할 경우 위임장 등 관련 서류를 제출해야 한다.

지급된 선불카드는 오는 12월 31일까지 완주군 지역 내에서 사용할 수 있다. 다만 유흥·사행업종 등 일부 제한 업종에서는 사용이 불가능하다.

유희태 완주군수는 "민생안정 지원금이 군민들의 생활 부담을 줄이고 지역 상권에 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다"며 "모든 군민이 불편 없이 지원받을 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com