김혜준, 최애 보려고 이직까지…'성덕 프로젝트' 시작

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 김혜준이 최애를 만나기 위해 회사까지 옮긴 '성덕 프로젝트'에 돌입한다.

오늘(3일) 방송될 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원' 1회에서는 최애 이찬(차우민)만 있다면 무엇이든 할 수 있는 덕후 남다름(김혜준)의 인간 승리 도전기가 펼쳐진다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 최애의 사원 스틸. [사진=tvN] 2026.08.03 moonddo00@newspim.com

극 중 남다름은 아이돌 그룹 D.N.X 멤버 이찬에게 덕통사고를 당한 뒤 덕질을 통해 인생의 원동력을 얻은 인물이다. 패션에 관심이 많은 이찬을 따라 장래희망까지 패션 마케터로 정한 남다름은 언젠가 최애와 함께 일해보고 싶다는 로망을 가슴속에 품고 있다.

이에 남다름은 각고의 노력을 기울인 끝에 마침내 이찬이 세운 패션 플랫폼 아펠로에 신입사원으로 당당히 발을 들이게 된다. 최애의 회사에서 일하고 싶다는 꿈을 이룬 가운데 남다름이 이찬을 직접 만나 성공한 덕후의 로망까지 실현할 수 있을지 궁금해진다.

공개된 사진 속에는 최애 이찬을 만나기 위해 지금까지 숨 가쁘게 달려온 남다름의 남다른 열망이 녹아 있어 눈길을 끈다. 엄청난 경쟁률을 가진 대기업을 마다하고 패션 플랫폼 아펠로에 입사한 남다름은 업무는 물론 회식 자리까지 모두 참석하며 최애 이찬을 볼 날만을 손꼽아 기다리고 있다.

그러나 '덕후는 계를 타지 못한다'는 절대불변의 진리는 남다름에게도 통할 예정이다. 남다름이 빠진 회식 자리에 이찬이 등장하면서 인증사진까지 찍은 입사 동기들과 달리 남다름 홀로 이찬의 실물을 보지 못하게 되는 것. 과연 최애를 보겠다는 마음만으로 이직까지 해낸 덕후 승리의 산증인 남다름이 최애 이찬을 만날 수 있을지 관심이 집중된다.

최애를 기다리는 수동적인 덕후보다 최애에게 직접 가는 능동적인 덕후가 되고픈 김혜준의 고군분투가 펼쳐질 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 오늘(3일) 저녁 8시 45분에 첫 방송된다.

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